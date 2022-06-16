ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» — «Обитель зла: Раккун-Сити»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет перезапуск масштабной хоррор-франшиз по мотивам культовой серии видеоигр «Обитель зла: Раккун-Сити».

1998 год. Клэр Редфилд возвращается в родной Раккун-Сити, откуда сбежала несколько лет назад ещё ребёнком. Тогда, после потери родителей, она с братом Крисом жила в местном приюте, который спонсировала градообразующая корпорация Umbrella, но теперь компания переехала, и городок приходит в упадок. Клэр замечает, что местные как будто чем-то заражены, но её брат-полицейский выглядит здоровым. Внезапно в городе включается сирена, а жителям рекомендуется не выходить из дома. Этой ночью всем придётся нелегко, а особенно — самой Клэр и небольшому полицейскому отряду, в том числе копу-новичку Леону Кеннеди.

В главной роли — британская красотка Кая Скоделарио, известная по ролям в молодёжном сериале «Молокососы», в фильмах «Бегущий в лабиринте» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Не пропустите телепремьеру — смотрите впервые на российском ТВ 22 июня в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

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