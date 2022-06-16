«Приплыли!» – премьера комедийного фильма в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере комедии «Приплыли!». Главные роли в фильме исполнили Владимир Яглыч, Маргарита Аброськина, Александр Соколовский, Роман Фомин и Игорь Золотовицкий. Полнометражный дебют режиссёра Юрия Ярушникова будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 19 июня.

По сюжету фильма незадачливый романтик Паша (Роман Фомин) мечтает сделать предложение своей красивой и импульсивной девушке Тане (Маргарита Аброськина). Для этого Паша планирует выйти в море на яхте своего отца (Игорь Золотовицкий). Идеальные условия для предложения руки и сердца, и ничего не предвещает беды… Но молодые люди случайно встречают школьного друга Серёжу (Александр Соколовский). В детстве тот всегда задирал Пашу, а тут еще и напрашивается в плавание вместе с парочкой.

На помощь Павлу, за невысокую плату, готов прийти Артём (Владимир Яглыч) – капитан судна, дамский угодник и самозабвенный тусовщик, способный вывернуться из любой ситуации. Так начинаются приключения героев…

«Приплыли!» — яркая авантюрная комедия, выполненная по всем законам жанра. Авторы отправляют молодых людей в путешествие, полное неожиданностей. В итоге морская прогулка оборачивается чередой безумных событий, в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой.

Роли в фильме исполнили Владимир Яглыч («Один вдох», «Колл центр», «Гудбай, Америка», «Пять невест», «Экипаж»), Маргарита Аброськина («Настя, соберись!», «Регби», «Толя-робот»), Александр Соколовский («Гранд», «Молодёжка»), Роман Фомин («Восьмидесятые»), Игорь Золотовицкий («Быстрее, чем кролики», «История одного назначения», «Вы все меня бесите»), Мария Голицына («Физрук») и Василий Кортуков («Ольга», «Горько!», «Стрельцов»). Над сценарием работали сам Юрий Ярушников, а также Юрий Троянкин («Собибор») и Марина Воевода («Родком»).

«Приплыли!» — полнометражный дебют продюсера и режиссёра Юрия Ярушникова. Фильм базируется на короткометражной работе автора «Гарпун», вышедшей в 2019 году. В российском прокате картину показали в мае 2022 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.