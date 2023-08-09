«Лагерь креативных лидеров» огласил имена победителей конкурса и представил наставников образовательного курса

На участие в проекте зарегистрировалось более 1500 предпринимателей из 76 регионов. Наиболее активными среди городов стали Москва и Санкт-Петербург, а среди регионов – Тюменская, Белгородская, Нижегородская области. Конкурс – первый этап федерального проекта «Лагерь креативных лидеров», организованного АНО «Креативный путь» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Жюри в составе 38 экспертов из разных сфер креативного бизнеса изучили полученные заявки и выбрали ТОП-10 предпринимателей в соответствии с заявленными ранее критериями. Со списком победителей конкурса креативных лидеров можно ознакомиться на официальном сайте проекта по ссылке: https://creative-leaders.ru/posts/14
До конца года предприниматели пройдут очное обучение в городах-лидерах по развитию креативных индустрий: Москва, Ульяновск, Тюмень, Красноярск.
В каждом городе их ждут четырехдневные интенсивы с экспертами креативных индустрий: разборы кейсов, нетворк-встречи с региональными представителями креативного бизнеса, экскурсии-погружения в креативные пространства города. По итогам курса участники создадут профиль креативного лидера, сформируют план изменений и начнут его реализацию.
Курировать процесс и помогать участникам адаптировать полученные знания под запросы бизнеса на протяжении 4 месяцев будут наставники:
- Игорь М. Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий, автор бестселлера «Кроссфит мозга», обладатель золотого «Каннского льва»
- Александр Андрианов, бизнес-психолог, руководитель проектов повышения операционной эффективности «Академия Ростеха», автор методологии «Организационная идеология» и «Осознанное лидерство»
- Елена Гребенева, основатель центра развития креативных индустрий «Креативный путь», ex-исполнительный директор «Российской креативной недели», Председатель Комитета по региональному развитию Российского книжного союза
- Маруся Горфиль, методист, научный редактор и журналист, креативный управленец, фасилитатор и продюсер в Центре дизайн-мышления
- Алена Кукушкина, режиссёр, продюсер, куратор факультета Filmmaking Aкадемии Коммуникаций Wordshop, курсов «Креатив в рекламе» и «Режиссура клипа» НИУ ВШЭ
Елена Гребенева, директор АНО «Креативный путь» и автор проекта «Лагерь креативных индустрий»:
«С нетерпением жду личного знакомства с 10 предпринимателями, победившими в серьезном отборе. Впереди - интенсивное обучение и внедрение изменений под кураторством наставников. Мы уверены, что научить креативному лидерству нельзя, а вот научиться — можно. Наш курс предоставит такую возможность, но итоговый результат будет зависеть от каждого участника программы Лагеря. И полезная новость для сообщества предпринимателей: в сентябре будет запущен онлайн-курс. За время обучения на нем каждый участник создаст уникальный профиль креативного лидера, трансформирует управленческие подходы, себя, как руководителя, и свою команду. Присоединяйтесь к сообществу проекта в ВК и следите за новостями».
«Лагерь креативных лидеров» — это сообщество креативных лидеров-профессионалов и бесплатный образовательный контент для всех, кто уже развивает свое дело на территории РФ или запускает стартап в сфере креативных индустрий. Проект направлен на формирование профессионального сообщества, с компетенциями креативного лидерства и устойчивой мотивацией повышения качества реализуемых проектов – кадрового резерва для управления проектами.
Проект реализуется АНО «Креативный путь» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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