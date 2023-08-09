В Москве архитекторы, креаторы и проектировщики виртуальных пространств обсудили влияние нейросетей на креативные индустрии

3 августа на площадке Музея славянской письменности «Слово» состоялся вечер, посвященный искусственному интеллекту в креативных индустриях. Организаторы мероприятия, Бюро А4 и ВДНХ, провели дискуссию «Есть ли место нейросетям в архитектуре», а также представили инсталляцию и короткометражный фильм «Новый Ренессанс», который рассказывает как технология будущего восстанавливает прошлое.

В начале мероприятия прошла презентация инсталляции от Бюро А4, которая вошла в постоянную экспозицию выставки. Архитекторы Бюро А4 представили фильм «Новый Ренессанс», посвященный проекту. Ведущий архитектор Бюро А4 Рита Селькова с помощью нейросети воссоздала образ старого дома по записанным воспоминаниям бабушки. Сама инсталляция представляет собой модель дома, распечатанную на 3D-принтере, и размещен на постаменте из обгорелого сруба — символе прошлого. Над ним парит облако истории, в котором собраны старые фото дома, текстовые описания и многие итерации работы восстановления образов с нейросетью.

В рамках мероприятия прошла дискуссия, посвященная нейросетям. Архитекторы, специалисты по использованию нейросетей и проектировщики виртуальных пространств обсудили то, какие человеческие качества можно заменить нейросетями, какие самые невероятные идеи можно сгенерировать с помощью искусственного интеллекта, где обучиться грамотному взаимодействию с нейросетями, а также то, чего не стоит делать совместно с искусственным интеллектом.

Модератором дискуссии выступила искусствовед, архитектурный журналист, преподаватель Британской высшей школы дизайна, шеф-редактор журнала «Проект Россия» Марина Юшкевич. Спикерами стали сооснователь бюро Osetskaya.Salov (ARCHSLON), член Союза Московских Архитекторов Александр Салов, создатель нейрокреативного агентства «Синтетика» и телеграмм-канала «Нейронутые» Егор Апполонов, архитектор, руководитель экспериментальной проектной лаборатории «Синтез», преподаватель Школы дизайна ИОН РАНХиГС Андрей Киселев, главный менеджер по продукту компании «КСМ» Александр Пестряков, а также архитектор и партнер Бюро А4 Алексей Афоничкин.

В начале дискуссии Марина Юшкевич отметила, что появление искусственного интеллекта открыло новые возможности в креативных индустриях. «Если раньше, для того, чтобы создать что-то новое, архитекторы старались повысить свою насмотренность, то сегодня этот длительный процесс можно заменить с помощью нейросетей. За всю жизнь мы не сможем поглотить такой объем памяти, который задействует нейросеть».

Более детально в аспект взаимодействия нейросетей и архитекторов погрузился Александр Салов: «Как творцов, в первую очередь нас заботит скорее не то, как будет выглядеть объект, а то, какие чувства и смыслы он в себе будет заключать. Нейросети бросают вызов человеческому самосознанию, они впервые за всю историю развития человечества претендуют на самостоятельное генерирование гармоничного контента. До нейросетей создание контента было исключительной прерогативой человека. И теперь нам предстоит многое осмыслить в работе с искусственным интеллектом, как не скатиться в хаос, но научиться правильно делегировать наши творческие полномочия».

О принципах работы нейросетей, а также о создании эмоционального контента рассказал Андрей Киселев: «Нейросети по сути своей базируются на принципах теории вероятности. Но не всегда то, что ты хочешь получить с помощью нейросетей, соответствует ожиданиям. Стоит отметить, что нейросеть умеет воспроизводить эмоции, можно даже сказать, что она обладает эмоциональным интеллектом».



Егор Апполонов также отметил безусловную важность развития искусственного интеллекта и его применения в архитектуре и искусстве. В свою очередь, спикер сделал акцент на том, что нейросети - это инструмент, и они никогда не заменят человека. Очевидно, что взаимодействию с искусственным интеллектом необходимо обучаться, этот тот ресурс, который развивает креативное мышление человека. «Нейросеть - кроличья нора, чем глубже в нее погружаешься, тем более сумасшедшие идеи можно достать из шляпы. Но самое сложное во взаимодействии человека и нейросетей – сделать процесс управляемым» – отмечает Апполонов.

Алексей Афоничкин отметил, что на данный момент, понимание механизмов работы нейросетей находится в стадии развития, и они никогда не заменят деятельность человека: «Если сравнивать результаты генерации нейросетей и работы художников, которые представляют произведения искусства, можно заметить, что зритель испытывает благоговение каждый раз, когда обращается к шедеврам живописи и искусства, которые были созданы рукой человека. Изображения, созданные нейросетью, будоражат ум и сердце лишь во время первого просмотра, после они уже не воспринимаются как что-то удивительное и будоражащее воображение».

Резюмировал ход дискуссии Александр Пестряков, который высказался за необходимость получения качественного образования в сфере искусственного интеллекта. «Мы уже знаем, что качественный результат, который генерирует нейросеть, зависит от грамотности составленного запроса. Следовательно, встает вопрос о повышении квалификации людей, которые нацелены на результат. Не стоит забывать, что интеллект не подразумевает наличие разума».

Инсталляция «Новый Ренессанс: синтез человека и нейросетей» доступна к просмотру для всех желающих в павильоне №58 (Музей славянской письменности «Слово») на ВДНХ с 4 августа. Вход свободный.

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