Объявлен старте съемок проекта «Пальма 2»

Продюсерские компании «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн», телеканал «Россия» и кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») объявили о старте съемок проекта «Пальма 2».

Фильм «Пальма» вышел в прокат в марте 2021 г. и собрал в РФ более 340 млн. рублей, став одним из главных кинохитов года. Не менее успешно сложилась международная судьба проекта: права на картину были проданы в более 20 стран мира, а в Японии вышла специальная версия ленты.

«Пальма 2» продолжит историю овчарки Пальмы и расскажет о ее невероятной дружбе с медвежонком Мансуром, а также – о полных опасностей приключениях героев в тайге.

Как и в первой картине, сюжет продолжения основан на реальной истории – летчика Андрея Иванова и его подопечного, медведя Мансура. Андрей подобрал медвежонка несколько лет назад, когда Мансур был совсем маленьким, и продолжает ухаживать за ним по сей день.

К актерскому ансамблю первого фильма, Виктору Добронравову, Леониду Басову, Владимиру Ильину, Валерии Федорович, Игорю Хрипунову, присоединились Сергей Гилев и Таисья Калинина.

Съемки «Пальмы 2» продлятся до конца октября и пройдут в Подмосковье и Пермском крае.

Выход картины в прокат запланирован на 24 октября 2024 года, дистрибьютор – «Централ Партнершип».

Рубен Дишдишян, генеральный продюсер «Марс Медиа»:

««Пальма» – очень дорогой для меня проект. Фильм трогательный, искренний, с непростыми, но честными отношениями между персонажами. Надеюсь, история, которую мы расскажем в «Пальме 2» будет не менее эмоциональна, и зрители примут ее так же тепло».

Наталия Клибанова, главный продюсер «Амедиа Продакшн»:

«Продолжение «Пальмы» обещает быть еще более захватывающим! Помимо нашей главной героини, овчарки Пальмы, в семье Лазаревых появится еще один питомец – медвежонок, потерявший маму. Пальма возьмет над ним шефство и будет рядом даже в самые опасные моменты. У мальчика Коли тоже появится новая подруга. Съемки пройдут на фоне потрясающих по красоте природных локаций Пермского края, что, несомненно, добавит фильму зрелищности. Уверена, что новые приключения наших героев понравятся и маленьким, и большим зрителям, смотреть «Пальму 2» придут всей семьей»!

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