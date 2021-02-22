В «Танцах со звёздами» победил Сергей Лазарев

В эфире телеканала «Россия» прошёл грандиозный суперфинал проекта «Танцы со звёздами», который по мнению Николая Цискаридзе стал одним из самых сильных за 12-тилетнюю историю проекта. Позади – шесть недель неожиданных взлетов в турнирной таблице и обидных падений на танцполе. Под занавес телеканал «Россия» устроил зрителям настоящий праздник – звездные участники сдают свой главный экзамен. Но до финала дошли не все.

До начала основной программы из проекта ушли сразу три дуэта: Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева – из-за травмы, полученной на паркете актером, а Янина Студилина и Денис Тагинцев, ST и Евгения Толстая – по результатам голосования зрителей. В центре главного танцевального паркета страны остались только пять пар, которые выдержали безумный график тренировок и напряженные танцевальные состязания: Катерина Шпица и Максим Щепкин, Антон Шагин и Ульяна Максимкина, Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили, Сергей Лазарев и Екатерина Осипова, Дава и Дарья Палей. Финалистам предстояли последние испытания: танцы «на троих», в котором уже сложившиеся дуэты разбили профессиональные танцоры и хореографы, и главный номер. В этот праздничный день артистов поддерживали близкие люди, которые заняли все места в зрительном зале. Вместе с ними за героев болел и Игорь Чапурин – известный дизайнер, который в этом сезона работал над костюмами участников.

Главной интригой шоу стало имя победителя 12-го сезона «Танцев со звездами». Им стал Сергей Лазарев, который в паре с Екатериной Осиповой получил кубок из рук Николая Цискаридзе. В финале серьезная борьба развернулась между Лазаревым и Давой, которые выпуск за выпуском делили между собой первые места в турнирной таблице. Финальный танец позволил Лазареву вырваться вперед по оценкам жюри, а зрительское голосование утвердило на певца на пьедестале.

«Я счастлив, эмоции захлестывают! Огромное спасибо всем, кто нас поддерживал, весь сезон ваша поддержка давала силы и помогала двигаться дальше! Спасибо жюри, большое спасибо моей партнерше за то, что была со мной и так помогала мне. Огромное спасибо всем хореографам и коллегам. Это был потрясающе сильный сезон, каждый номер был особенный. Было невероятно приятно участвовать в этом шоу!» – поделился победитель.

Фото предоставлены телеканалом «Россия»

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