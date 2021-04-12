«Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский»: объявлена дата премьеры оперы-драмы Алексея Рыбникова

Твор­че­ство Алек­сея Рыб­ни­ко­ва люби­мо мил­ли­о­на­ми слу­ша­те­лей: на сче­ту ком­по­зи­то­ра – музы­ка к десят­кам филь­мов, теат­раль­ных поста­но­вок, несколь­ко куль­то­вых рок-опер. Новое про­из­ве­де­ние зна­ме­ни­то­го авто­ра – опе­ра-дра­ма «Le Prince Andre. Князь Андрей Бол­кон­ский» по моти­вам рома­на Льва Нико­ла­е­ви­ча Тол­сто­го «Вой­на и мир». Пре­мьер­ные пока­зы спек­так­ля прой­дут 18 и 19 мая 2021 года на сцене теат­ра Et Cetera.

В цен­тре сюже­та – пока­зан­ная в самых тон­ких пси­хо­ло­ги­че­ских аспек­тах исто­рия одно­го из глав­ных геро­ев про­из­ве­де­ния Льва Тол­сто­го – кня­зя Андрея Бол­кон­ско­го. При этом «Le Prince Andre. Князь Андрей Бол­кон­ский» – не про­сто оче­ред­ное про­чте­ние клас­си­ки, а ско­рее осо­бый взгляд на роман с точ­ки зре­ния ком­по­зи­то­ра ХХI века.

«Опе­ра-дра­ма» – жанр, кото­ро­му дол­гие годы не уда­ва­лось подо­брать точ­но­го опре­де­ле­ния в силу его необыч­но­сти. Акте­ры на сцене гово­рят, поют (в раз­ных сти­лях: это и барок­ко, и опер­ное клас­си­че­ское пение, дра­ма­ти­че­ское актер­ское и народ­ное пение), про­из­но­сят речи­та­ти­вы. Неко­то­рые сце­ны реше­ны как боль­шие хорео­гра­фи­че­ские композиции.

Музы­каль­ный язык опе­ры-дра­мы мож­но опре­де­лить как сим­фо­элек­тро­ни­ку: игра­ет сим­фо­ни­че­ский оркестр, при этом исполь­зу­ют­ся и новей­шие тех­но­ло­гии, обес­пе­чи­ва­ю­щие мак­си­маль­но совре­мен­ное зву­ча­ние, и ред­кие инстру­мен­ты – напри­мер, элек­тро­ви­о­лон­чель. Вокал, конеч­но же, живой: сре­ди испол­ни­те­лей ролей как опер­ные пев­цы, так и пою­щие акте­ры дра­мы. Неко­то­рые из моло­дых арти­стов, заня­тых в спек­так­ле, извест­ны широ­кой пуб­ли­ке бла­го­да­ря уча­стию в шоу Пер­во­го кана­ла «Голос».

Либ­рет­то «Le Prince Andre. Князь Андрей Бол­кон­ский» осно­ва­но на ори­ги­наль­ных текстах рома­на «Вой­на и мир», но не огра­ни­чи­ва­ет­ся ими: в спек­так­ле зву­чат и доку­мен­таль­ные исто­ри­че­ские стро­ки – обра­ще­ния импе­ра­то­ра Алек­сандра I, пись­ма, днев­ни­ки и мему­а­ры Напо­лео­на Бона­пар­та. А так­же отрыв­ки из пра­во­слав­но­го молит­во­сло­ва, тек­сты народ­ных песен.

Как ни стран­но, рабо­ту над сво­им про­из­ве­де­ни­ем Алек­сей Рыб­ни­ков закон­чил еще 10 лет назад – тогда оно пред­став­ля­ло собой трех­ча­со­вую опе­ру, и уже тогда ее фраг­мен­ты, появив­ши­е­ся в интер­не­те, при­влек­ли боль­шой инте­рес пуб­ли­ки. Одна­ко Рыб­ни­ков в то вре­мя сосре­до­то­чил­ся на рабо­те в кино в каче­стве режис­се­ра и про­дю­се­ра, так что решил взять пау­зу в под­го­тов­ке пре­мье­ры. Что, веро­ят­но, пошло про­ек­ту толь­ко на поль­зу: 10 лет спу­стя это более мас­штаб­ная, зре­лищ­ная и лако­нич­ная исто­рия (спек­такль стал состо­ять из двух актов, каж­дый по 55 минут) с еще более захва­ты­ва­ю­щим, чем рань­ше, сюже­том. Кро­ме того, совре­мен­ные тех­но­ло­гии в обла­сти ком­пью­тер­ной гра­фи­ки и дру­гих сфер, без­услов­но, поз­во­ля­ют вопло­тить в жизнь боль­ше автор­ских идей, чем деся­ти­ле­тие назад.

Подроб­но­сти на офи­ци­аль­ном сай­те – http://operadrama.ru .

Фото – Дани­ил ФРИДРИХ

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