Выставка инсталляций Ивана Чуйкова «И прекрасный вид из окна» открывается в галерее OVCHARENKO

3 ферваля 2021 года галерея OVCHARENKO открывает выставку Ивана Чуйкова — первую после трагического ухода художника, аналитика и новатора, чей вклад в историю современного отечественного искусства еще предстоит осмыслить и описать.

Иван Чуйков. Без названия. Из серии «Знаки б_у», 2014 год

На выставке будут представлены два проекта, масштаб которых представляются подходящими выставке такого значения и тональности. Первый — это инсталляция «Теория отражения 1» (1978–1992), открывшаяся в галерее 5 февраля 1992 года, ровно двадцать девять лет назад, которая положила начало творческому сотрудничеству OVCHARENKO с Иваном Семеновичем.

В датах этой работы — четырнадцатилетний период, показывающий, что инсталляция стала итогом долгих поисков в области сочленения визуального и вербального языков: отражение как явление физического мира тут получает коннотации рефлексии, основного инструмента человеческой психики.

Второй проект — «Знаки, б/у», последняя персональная выставка Чуйкова в галерее в 2015 году, представляет собой серию из девяти объектов — окон, на которых изображены легко узнаваемые знаки. Автору удалось добиться эффекта движения фигур в пространстве. Сам художник считал, что знаки эти, давно оторванные от своего первоначального значения, становятся расхожим элементом обмена и потребления в современном обществе, но вместо девальвации происходит их реинкарнация, напитывание новой магической злой силой.

Два этих произведения точно соответствуют процессу развития российского общества и нашей гуманитарной мысли от перестройки до дня нынешнего. В момент создания нового государства — Российской Федерации — Иван Чуйков демонстрирует итоги своей работы над теорией отражения, и эти предложения художника-концептуалиста направлены новому обществу с тем, чтобы помочь ему в самоосознании и обретении новой идентификации. В пятнадцатом году художник предлагает взглянуть на старые, но вытащенные вновь идеограммы — Б/У — как он их именует и предупреждает об их скрытой токсичности.

В обоих произведениях скрыто или явно используется форма окна — каноническая для творчества Чуйкова и как он сам определял, «овеществленная метафора взгляда». В названии выставки подчеркивается не столько объединяющая функция образа окна, сколько сам принцип, оставленный нам в наследство замечательным художником. В нем содержится установка на внимательность по отношению к видимому миру, ясность и четкость в использовании визуальной символики, и, как кажется, устремленность в прекрасное будущее.

«Мне выпала честь совместно работать с великим художником и прекрасным человеком. Наша галерея провела 12 персональных выставок Ивана Чуйкова, издала его каталог – резоне в 2010 году. И новая выставка впервые пройдет уже без участия Ивана. На ней будут представлены два инсталяционных проекта, ранее показанных галереей в разные годы. Они важны для творчества автора и истории всего российского искусства», – говорит основатель галереи OVCHARENKO Владимир Овчаренко.

Иван Семенович Чуйков родился в 1935 году в Москве, в семье художников Семена Афанасьевича Чуйкова и Евгении Алексеевны Малеиной. Окончил Московскую среднюю художественную школу в 1954 году и МГАХИ им. В. Сурикова в 1960. Один из наиболее известных участников течения московского концептуализма. Его первая выставка открылась в 1957 году, во время VI Всемирного фестиваля молодежи молодежи и студентов в Москве. Член Союза Художников с 1967-го. Участвует в выставках неофициального искусства с 1976-го. С середины 1990-х жил и работал в Кельне и Москве.

Его произведения хранятся в знаменитых музейных коллекциях мира, в том числе: в Музее современного искусства (Базель), Кунстхалле (Гамбург), Третьяковской Галерее, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Русском Музее (Санкт-Петербург). Умер в 2020 году в Дюссельдорфе от COVID-19.

Выставка работает до 12 марта.

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