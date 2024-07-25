В выставочном пространстве Государственного музея Владимира Высоцкого экспонируется тематическая выставка «Легендарной Таганке-60».
Осенью 1964 году в труппу Таганки влился молодой актер Владимир Высоцкий, вскоре ставший ведущим артистом благодаря выдающемуся актерскому таланту, неповторимому голосу и невероятной творческой одарённости.
Главный акцент выставки сделан на спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Жизнь Галилея», «Гамлет», «Вишневый сад» и др. Важное место занимают материалы о гастролях Театра на Таганке в городе Набережные Челны летом 1974 под условным названием «Мы ведь были на КАМАЗе…» с превалированием в них фактов участия в гастролях именно Владимира Семеновича. Вениамин Смехов в своем дневнике писал: «Нас принимают как «театр имени Высоцкого».