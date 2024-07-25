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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ Музее Семья осваивают навыки чтения книг на древнерусском языке

В Музее Семья осваивают навыки чтения книг на древнерусском языке

editor
By editor
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Музей Семья

Московский Музей Семья, павильон которого располагается в парке «Красная Пресня», открыл книжный клуб под названием «Родное измерение». Он объединяет всех, кто любит традиционную русскую культуру и давно мечтал освоить навыки чтения книг на древнерусском языке. Величественность и искусность словесности как времен Русского Средневековья, так и времен Российской империи XVIII века приятно удивят активных читателей современной литературы.

Ведущая клуба — Кристина Аврельевна Савина, независимый исследователь древнерусской книжности, автор собственной методики обучения чтению памятников древнерусской литературы. «Во время занятий мы освоим навыки чтения книг на древнерусском языке, на время представим себя жителями Древней Руси, озвучивая красивейшие цитаты», – говорит Кристина Савина.

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