В Музее Семья осваивают навыки чтения книг на древнерусском языке

Московский Музей Семья, павильон которого располагается в парке «Красная Пресня», открыл книжный клуб под названием «Родное измерение». Он объединяет всех, кто любит традиционную русскую культуру и давно мечтал освоить навыки чтения книг на древнерусском языке. Величественность и искусность словесности как времен Русского Средневековья, так и времен Российской империи XVIII века приятно удивят активных читателей современной литературы.

Ведущая клуба — Кристина Аврельевна Савина, независимый исследователь древнерусской книжности, автор собственной методики обучения чтению памятников древнерусской литературы. «Во время занятий мы освоим навыки чтения книг на древнерусском языке, на время представим себя жителями Древней Руси, озвучивая красивейшие цитаты», – говорит Кристина Савина.