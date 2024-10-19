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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Лейбл «Ура! Музыка» выпустил сборник песен из спектакля «ХРУМ»

editor
By editor
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Лейбл «Ура! Музыка» выпустил сборник песен из спектакля ХРУМ

Музыкальный лейбл Детского радио «Ура! Музыка» объявил о выпуске сборника песен из спектакля о знаменитом детективном агентстве «ХРУМ». Сборник состоит из восьми треков театральной постановки «ХРУМ, или Сказочный переполох».

«Спектакль покорил сердца десятков тысяч москвичей осенью прошлого года, а весной этого вновь повторил успех, но уже в двух столицах – Москве и Санкт-Петербурге. Музыка сыграла в нем ключевую роль, помогая создать по-настоящему сказочную атмосферу. И мы рады предоставить детям возможность вновь погрузиться в этот удивительный мир через песни», – говорит руководитель музыкальной редакции ГПМ Радио и лейбла «Ура! Музыка» Олег Сергеенко.

Сборник открывает гимн сказочного агентства «ХРУМ», который вдохновляет сыщиков – главу агентства Марию Петровну, ее помощника Макса и богатыря Добрыню – проводить хитрейшие расследования и раскрывать самые сложные дела. Семь других песен не менее ярко отражают сюжет и атмосферу театрального шоу. Среди них – «Утро доброе», «Страна чудес», «Пираты-котики» и, конечно, «Сказочный переполох».

В этом году по мотивам популярного аудиопроекта Детского радио (в составе ГПМ Радио входит в «Газпром-Медиа Холдинг») при поддержке Президентского фонда культурных инициатив вышел второй музыкальный спектакль – «ХРУМ. Что случилось в Лукоморье?». В октябре его можно увидеть на сцене БКЗ «Космос». Сборник с песнями из нового спектакля будет выпущен позже, пообещали в «Ура! Музыка».

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