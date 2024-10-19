Лейбл «Ура! Музыка» выпустил сборник песен из спектакля «ХРУМ»

Музыкальный лейбл Детского радио «Ура! Музыка» объявил о выпуске сборника песен из спектакля о знаменитом детективном агентстве «ХРУМ». Сборник состоит из восьми треков театральной постановки «ХРУМ, или Сказочный переполох».

«Спектакль покорил сердца десятков тысяч москвичей осенью прошлого года, а весной этого вновь повторил успех, но уже в двух столицах – Москве и Санкт-Петербурге. Музыка сыграла в нем ключевую роль, помогая создать по-настоящему сказочную атмосферу. И мы рады предоставить детям возможность вновь погрузиться в этот удивительный мир через песни», – говорит руководитель музыкальной редакции ГПМ Радио и лейбла «Ура! Музыка» Олег Сергеенко.

Сборник открывает гимн сказочного агентства «ХРУМ», который вдохновляет сыщиков – главу агентства Марию Петровну, ее помощника Макса и богатыря Добрыню – проводить хитрейшие расследования и раскрывать самые сложные дела. Семь других песен не менее ярко отражают сюжет и атмосферу театрального шоу. Среди них – «Утро доброе», «Страна чудес», «Пираты-котики» и, конечно, «Сказочный переполох».

В этом году по мотивам популярного аудиопроекта Детского радио (в составе ГПМ Радио входит в «Газпром-Медиа Холдинг») при поддержке Президентского фонда культурных инициатив вышел второй музыкальный спектакль – «ХРУМ. Что случилось в Лукоморье?». В октябре его можно увидеть на сцене БКЗ «Космос». Сборник с песнями из нового спектакля будет выпущен позже, пообещали в «Ура! Музыка».