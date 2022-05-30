Лена Катина впервые вышла в свет с будущим супругом

Экс-солистка группы t.A.T.u. выходит замуж за миллионера! Когда состоится свадьба? Правда ли, что жених звезды Дмитрий Спиридонов борется со страшной болезнью? Как он принял сына певицы от первого брака? Почему артистка не хочет приглашать на торжество свою бывшую коллегу Юлию Волкову?

Недавно певица Лена Катина сообщила поклонникам радостную новость. Экс-солистка группы t.A.T.u. получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Звезда похвасталась кольцом из желтого золота с уникальным выставочным бриллиантом. Стоимость украшения оценивается в 13,5 миллиона рублей!

«Кольцо – музейный экспонат, два и семь карат… Нулей много!» — признается невеста.

Исполнительница познакомилась с будущим мужем в прошлом году. Бизнесмен Дмитрий Спиридонов устроил вечеринку по случаю своего 39-летия и пригласил артистку выступить перед гостями.

«Я была подарком для Димы на день рождения, а стала подарком судьбы. После праздника мы поужинали и начали активно общаться», — вспоминает Лена.

Предприниматель был однажды женат, а после развода пытался построить отношения с другими женщинами. Но у него ничего не получалось, избранницы хотели от миллионера только денег. Катина оказалась другой. Она окружила его заботой и вниманием.

«Он два дня подряд ел пасту «болоньезе», сама готовила. А еще умею варить малиновое варенье», — хвастается артистка.

Самое главное, что Лена подарила мужчине желание жить! Несколько лет назад ему поставили страшный диагноз – рак щитовидной железы. В июне прошлого года у Дмитрия случился рецидив. Возлюбленная помогла ему справиться с отчаянием.

«Спасибо тебе за бескрайнюю веру в меня. Ты верила так, как не верил никто. Никто так меня не поддерживал. Благодаря тебе я отпустил множество обид», — признался бизнесмен.

Исполнительница тоже отправится к алтарю во второй раз. Она была замужем за рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Девушка родила ему сына Александра. Через шесть лет супруги приняли решение развестись.

«Сашо живет в Словении, но прилетает на какие-то определенные праздники. Он будет на дне рождения ребенка и на выпускном в детском саду. Возможно, летом отправлю сына на месяц к папе», — делится звезда.

Катина говорит, что после развода боялась строить новые отношения. Она переживала за сына, но Дмитрию удалось найти подход к мальчику.

«У него есть любящий отец, а я для него друг. Советы, конечно, могу дать», — объясняет Спиридонов.

Сейчас исполнительница активно готовит семилетнего наследника к школе. Она не исключает, что в скором времени снова станет мамой. Бизнесмен давно мечтает о детях.

«Хочу пятерых, минимум», — заявляет мужчина.

«Мне уже слишком много лет, Спиридонов», — смеется Лена.

«Ничего страшного, справимся», — успокаивает ее жених.

Знаменитость рассказала, что уже познакомила избранника с родителями. Брачная церемония состоится 16 июня. Счастливая невеста отметила, что не планирует покупать традиционное белое платье и устраивать громкую вечеринку.

«Боже упаси! Нам уже этого не надо», — отвечает Катина.

Лена говорит, что на свадьбе будут только самые близкие. Но в этом списке нет ее бывшей коллеги Юлии Волковой.

«Мы не родственники», — подчеркнула знаменитость.

Поклонники помнят, как в прошлом году девушки неожиданно анонсировали возвращение легендарного коллектива.

«Подтверждаю. Официальный трибьют группы t.A.T.u. с участием Лены Катиной и меня состоится весной 2022 года», — заявляла Волкова.

Но исполнительницы так и не сумели договориться.

«Они должны были быть вместе, но категорически отказались. Мы внесли правки в договор. Там сказано, что они больше никогда не будут выступать вдвоем на одной сцене», — рассказала продюсер Елена Кипер.

«Я исполняю песни группы, Юля тоже их исполняет. Но я бы не говорила о воссоединении», — делится Лена.

В 2001 году их хит «Я сошла с ума» взорвал все мировые чарты. Две школьницы в коротких клетчатых юбках и гольфах принесли продюсерам баснословную прибыль!

«В самом начале мы вложили в группу 30 тысяч долларов. Было написано несколько песен и снят тот самый клип. Никто из нас даже не мог представить, какие деньги это нам принесет. Два миллиона долларов шестьсот было просто авансом за авторские», — вспоминает Кипер.

Через восемь лет популярный дуэт прекратил свое существование. СМИ писали, что в группе давно назревал конфликт. Катина якобы натерпелась от Волковой грубых высказываний и отказалась с ней работать. В шоу-бизнесе ходили слухи, что рыжеволосая красавица просто устала быть в тени дерзкой брюнетки.

«Когда приходит мега успех, то люди сталкиваются с очень большими испытаниями. У человека может даже крыша поехать. Коллеги часто ругаются по поводу денег, они устали и энергетически уже не могут терпеть друг друга», — рассуждает Катя Лель.

«Я очень симпатизирую Юлии Волковой. Девочка с такой нелегкой судьбой, но проделала огромный путь. При этом она осталась доброй, открытой и классной», — считает Диана Арбенина.

Поклонники надеются, что бывшие солистки популярного коллектива воссоединятся. Но пока Лена занята сольным творчеством и работает над новой песней. Ради выпуска сингла она даже готова отказаться от свадебного путешествия!

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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