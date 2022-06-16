Продюсер Бари Алибасов отметил 75-летие в кругу друзей

Артист рассказал, как чувствует себя после травмы и продолжительной реабилитации. Как он отметил юбилей? Кто пришел поздравить звезду? Что сейчас происходит в их отношениях с Лидией Федосеевой-Шукшиной? К кому актриса ревнует бывшего супруга? Правда ли, что создатель группы «НА-НА» больше не хочет делать шоу из своей жизни?

6 июня продюсер легендарной группы «НА-НА» Бари Алибасов отметил 75-й день рождения. Раньше знаменитость устраивал грандиозные вечеринки, на которых гулял весь шоу-бизнес. А в этом году он даже не хотел отмечать юбилей. Музыкант Игорь Сандлер уговорил друга собрать близких людей в его студии. Именинник согласился, но предупредил, что не сможет долго находиться на торжестве из-за болей в спине.

«Я восемь месяцев пролежал на кровати, совсем не двигался», — жалуется Алибасов.

Главный скандалист российской эстрады, мастер розыгрышей и король эпатажа с грустью вспоминает былые дни. После падения с крыши дома в Калининграде и длительной реабилитации, его жизнь сильно изменилась. Поклонники отмечают, что сейчас артист больше похож на обычного пенсионера, у которого есть проблемы со здоровьем.



«Как дурак прыгнул с третьего этажа, так до сих пор отойти не могу», — признается Бари.

В квартире шоумена почти не бывает гостей. Даже сын знаменитости, Алибасов-младший редко навещает отца.

«Он занимается каким-то бизнесом в Калининграде, ко мне приезжает редко, бывает пару раз в году», — жалуется мужчина.

Продюсер говорит, что ему вполне комфортно живется без шумных сборищ. Недавно он заявил, что больше не хочет развлекать публику шокирующими поступками. Поклонники не верят его словам. Они вспоминают, как звезда ради забавы устраивал собственные похороны, а потом собирался оставить наследство обезьяне.

«Мне нравится жить, нравятся люди вокруг. В последнее время хожу в бассейн», — делится именинник.

Бари Каримович уже давно не посещает светские мероприятия. Он предпочитает прогулки в компании помощницы Елены.

«Гуляем, изучаем. Будто впервые в Москве находимся. Любим читать, кто и где умер, когда родился. Очень интересно», — рассказывает знаменитость.

Елена находится рядом с артистом 24 часа в сутки. Она помогала мужчине после операции и стала ему верным другом. СМИ даже писали, что у них роман. Алибасов долгое время не опровергал слухи, но недавно признался, что испытывает к помощнице только дружеские чувства.

«Пусть она сначала свои романы завершит, а потом начнем с ней романить», — отшучивается звезда.

«Я считаю, что она может его оставить без штанов. С виду такая скромная, но в тихом омуте, как мы знаем, черти водятся», — рассуждает журналист Денис Сорокин.

Сорокин утверждает, что когда-то Бари Каримович обещал оставить ему часть наследства. Но недавно мужчина заявил, что передумал.

«Он мне завещал комнату в своей квартире. Я ему задал вопрос, а он ответил, что на комнату уже нашлись претенденты. Говорит: «Моя воз…. помощница Лена», — вспоминает журналист.

Бывшая жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина до сих пор переживает, когда читает новости о любовных похождениях артиста.

«Лида проявляет ревность, иногда проскальзывает такое. Но я ее тут же успокаиваю», — говорит Алибасов.

Экс-супруги помирились и снова счастливы вместе. Они оставили в прошлом свои обиды и не вспоминают о скандальном разводе, за которым наблюдала вся страна.

«Я отношусь к ней не просто как к женщине, а как к великому человеку. Она очень мудрая и много читает, много знает. С ней можно бесконечно общаться», — делится продюсер.

Шоумен признается, что рад примирению с актрисой, но они очень редко видятся. Федосеева-Шукшина живет на даче и не может часто приезжать из-за своего плохого самочувствия. У женщины болят ноги.

«Ей нравится закрытое пространство, где она будет отдыхать и читать. Это для нее интереснее, чем бродить по Москве и шаркать туфлями», — отмечает артист.

Алибасову приходится довольствоваться обществом помощницы Елены. Но он не унывает. Бари Каримович старается наслаждаться каждым прожитым днем.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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