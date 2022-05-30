«Мой паспорт немного устал»: Лолита высказалась об очередном замужестве

На одном из недавних светских мероприятий 58-летняя Лолита произвела настоящий фурор. Певица появилась на красной дорожке в эффектном черном платье с откровенным декольте. Но звезда пожаловалась журналистам, что едва не оконфузилась перед публикой. Наряд чуть не обнажил грудь артистки и принес ей немало хлопот.

«Стилист взяла платье, которое я мечтаю поскорее вернуть. Все перья осыпаются. Оно еще сзади не сошлось, мы его подшивали и оставили очень крутой вырез», — рассказывает знаменитость.

Многие отметили, что в последнее время исполнительница очень похорошела. Она похудела и сменила прическу. По словам Лолиты, стрижка — это вынужденная мера.

«После ковида и стресса, который я перенесла, у меня начали сильно выпадать волосы. Я обратилась к своему стилисту Леше и сказала, чтобы он стриг все к чертовой матери! Я не могла видеть эту кучу волос в душе», — объясняет певица.

Лолита не скрывает, что влюблена. Она уже два года состоит в отношениях, но личность избранника до сих пор держит в тайне. СМИ пишут, что мужчину зовут Роман. Он на восемь лет младше артистки и занимается бизнесом.

«Мое сердце практически всегда занято! Могу сказать, что личная жизнь впервые хочет оставаться личной. Тем более, когда ты находишься в отношениях с умным человеком, которого не надо облагораживать. Светиться не будем», — улыбается звезда.

По словам знаменитости, спутник окружил ее заботой и вниманием. Он посещает ее концерты, оплачивает зарубежные поездки и делает щедрые подарки. Недавно Роман преподнес любимой эффектный перстень с бриллиантами.

«Я всегда была замужем, и мои мужчины всегда делали мне подарки. Вот это подарок от третьего мужа, а другой презент от того, кто со мной в отношениях сейчас», — хвастается артистка.

В прошлом году СМИ писали, что Лолита тайно вышла замуж! Но через некоторое время выяснилось, что пара не узаконила отношения. Они просто обменялись амулетами и попросили родных называть их мужем и женой.

«Для начала нужно присмотреться и пожить вместе. А потом уже совершать поступок, во время которого ты точно отдаешь себе отчет, что готов закрыть глаза на какие-то черты характера», — рассуждает теледива.

Певица была замужем пять раз, поэтому ей не нужен еще один штамп в паспорте.

«Имеет ли это смысл? Я не ставлю рекорды, а мой паспорт немного устал. Если серьезно, то это не имеет значения», — объясняет брюнетка.

Несмотря на плотный график, исполнительница постоянно на связи с родными. Ее единственная дочь Ева сейчас живет вместе с бабушкой в другой стране. Лолита не видит в этом ничего плохого.

«Я делаю все, чтобы моя семья жила очень хорошо. Мы достаточно близки, но я не думаю, что мы должны жить, грубо говоря, на одном унитазе. Меня же нет большую часть времени в году», — делится звезда.

Звездная мама уделяет большое внимание образованию Евы. Девушка учится на четвертом курсе института, увлекается музыкой и изучает иностранные языки.

«Они ей легко даются. Я хочу, чтобы она продолжала. Пока знает три языка – польский, английский и немецкий. В будущем хочет еще и французский», — рассказывает певица.

Лолита мечтает, чтобы дочь была успешной и счастливой. Поэтому после завершения локдауна она приступила к работе с удвоенной силой.

«Все, что переносилось с того времени, навалилось большой кучей. Мне нужно отработать много концертов. Сейчас я никуда не хожу, просто нет времени. У меня есть рабочие и семейные обязанности», — отмечает исполнительница.

Артистка ведет активную концертную деятельность. По данным СМИ, только за один корпоратив звезда получает от трех миллионов рублей и выше! Помимо этого, она выступает в театре. А недавно брюнетка стала лицом известного косметического бренда!

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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