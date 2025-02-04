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Леон Кемстач исполнит роль главного злодея в подростковой комедии «Иван Семенов. Полный каяк!»

editor
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леон кемстач
Фотографии предоставлены пресс-службой кинокомпании «Проспект Мира». Фото © Родион Балков

В Перми стартовали съемки подростковой спортивной комедии «Иван Семенов. Полный каяк!». Производством картины занимается кинокомпания «Проспект Мира» и GALA Production.

Режиссером третьей и заключительной части франшизы о приключениях Ивана Семенова выступает Кирилл Седухин. Генеральные продюсеры фильма Антон Богданов и Евгений Немоляев. Автор сценария – Михаил Шулятьев.

В картине задействованы уже полюбившиеся зрителям актеры: Роман Погорелов, Мария Шукшина, Софья Грузенко, Александр Присмотров-Белов, Константин Костин и др. А роль главного злодея исполнит Леон Кемстач, который преобразится в дерзкого чемпиона по необычному виду спорта — сноукаякингу. Его экранную маму и строгого тренера сыграет актриса Анна Котова.

Кинотрилогия о веселом хулигане началась с фильма «Иван Семёнов. Школьный переполох» (2022 год), в основу которого легла повесть Льва Давыдычева «Многотрудная жизнь Ивана Семёнова». Фильм-манифест о том, что ходить в школу интересно и весело получил большой отклик у зрителей и кинокритиков.

Во второй картине «Иван Семёнов. Большой поход» (2023 год) главный герой вместе с друзьями во время летних каникул отправился на поиски шамана, исполняющего любые желания. Эта часть трилогии посвящена тому короткому отрезку жизни, когда мальчишки уже не дети, но еще и не взрослые.

Третий фильм «Иван Семенов. Полный каяк!» — это история о героях-подростках, которые выросли вместе со своим зрителем. И теперь их волнуют новые вопросы – что такое любовь? Как строить отношения с друзьями и подругами? И когда пора повзрослеть и проститься с детством? Релиз картины намечен на 2025 год.

По сюжету фильма Иван Семенов (14) под влиянием Танечки (14) из веселого хулигана стал «сыном маминой подруги», а проще говоря «душнилой», от которого отвернулись друзья и сама Танечка. К тому же все они нашли себе нового лидера – Олега (16) – лучшего сноукаякера Перми! И теперь, чтобы вернуть друзей и свою любимую, Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей.

«В фильме впервые будет показан уникальный экстремальный вид спорта — сноукаякинг. Наши герои примут участие в соревнованиях и спустятся по заснеженным склонам Пермского края на водных каяках. Условия для съемок непростые, но я уверен, что тепло наших сердец и любовь к кинематографу согреет нас в трудную минуту!», — рассказал режиссер фильма Кирилл Седухин.

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