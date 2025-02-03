«Русское Радио» расширяет зону вещания

«Русское Радио» продолжает расширять федеральную сеть. На сегодняшний день это одна из крупнейших радиосетей в мире, только в России насчитывающая более 3000 городов вещания и более 23,7 миллионов слушателей ежемесячно.

Год своего 30-летия радиостанция начала с запуска вещания в городах Асбест и Сергач. Лучшая русскоязычная музыка зазвучала здесь с 1 февраля.

В городе Асбест (Свердловская обл.) вещание «Русского Радио» осуществляет партнер «Русской Медиагруппы» ООО «Радио Урала». Станция здесь звучит на частоте 106,5 МГц.

В городе Сергач (Нижегородская обл.) вещание станции на частоте 87,6 МГц обеспечивает партнер ООО «МедиаЛайн».

С присоединением к сети вещания «Русского Радио» двух новых городов потенциальная аудитория станции увеличивается на 126 тысяч человек.