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«Однажды печаль закончится»: FUTURO и Anna Nova представили персональный проект Александры Гарт в Нижнем Новгороде

editor
By editor
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anna nova
Фото © Игорь Большаков

Галерея FUTURO совместно с галереей Anna Nova представили выставку «Однажды печаль закончится» — первый персональный проект Александры Гарт в Нижнем Новгороде. Выставка объединила живопись, инсталляцию и крупноформатные работы, продолжающие тему постантропоцена в практике художницы. Работы Александры отражают руинированность городских ландшафтов и нестабильность современного мира, позволяя осмыслить границы между природным и техногенным, личным и универсальным.

«Когда подъезжаю к дому, возникает облегченное ощущение, что преодолел нечто, на что лучше не смотреть», — пишет Роман Михайлов в книге «Антиравинагар», отрывок из которой стал концептуальной частью экспозиции. Центральный объект выставки, ржавая металлическая нефункциональная конструкция, будто перенесена в галерею с промзоны или пустыря, то есть с темной стороны городского пространства — одного из ключевых понятий в практике Гарт.

Через размытые формы, текстуры и многослойность Александра создает образы, в которых живое и искусственное перестают быть антагонистами, а вступают в диалог.

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