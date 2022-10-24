«ЛЕОНАРДО» по-Грымову

24 и 27 октября 2022 года Московский драматический театр «Модерн» представляет премьеру масштабного спектакля «Леонардо» в постановке Юрия Грымова.

«Леонардо» – вторая часть трилогии «Антихрист и Христос» – глобального театрального проекта, который стартовал в 2021 году постановкой «Пётр I», а завершится выпуском спектакля «Иуда» в 2023 году.

Исполнителем роли Леонардо да Винчи стал заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин. В спектакле задействована вся труппа театра.

«Леонардо» – история Гения эпохи Возрождения, создания его величайших произведений, среди которых – таинственная «Мона Лиза», неразгаданный шедевр мастера и любовь всей его жизни. Леонардо да Винчи писал «Тайную вечерю» и в то же время обдумывал устройство мины с наибольшим радиусом поражения…

«Я уверен, что человеческое тело – это «приемник» абсолютно всего: и ужасного, и великолепного. Леонардо да Винчи сочетал в себе в абсолютно равной пропорции добро и зло, и Христа, и Антихриста. Когда Любовь, которую художник всю жизнь гнал от себя, всё же настигает его, он не даёт ей выйти наружу, считая, что «земные» чувства помешают ему завершить работу над своим главным произведением. В спектакле «Леонардо» мы попытаемся погрузить зрителя в атмосферу созидания, прожить вместе с великими мастерами эпохи рождение подлинных произведений искусства. Финал романа Мережковского созвучен с тем, о чем мы рассуждаем в спектакле», – рассказывает Юрий Грымов.

После посещения премьеры спектакля у зрителя появляется еще больше вопросов, чем ответов. Леонардо Да Винчи был неоднозначной фигурой в мировой истории. И раскрывает загадку этой выдающейся личности в области искусства и науки посредством театрального языка выдающийся режиссер современной России Юрий Грымов. Свой угол зрения на фигуру Леонардо Да Винчи Юрий Грымов представил на пресс-конференции со СМИ, также на вопросы журналистов вышли ответить артисты театра «Модерн».

«Мы решили пообщаться с вами, журналистами, до начала премьерного показа, так как важно настроиться на ту эпоху, когда жил Леонардо. Вы все пришли со своими знаниями или отсутствием их об этой легендарной личности, для подобных произведений как «Пётр I» и «Леонардо» — это важно. Моя задумка была погрузить зрителя в атмосферу того времени с первых секунд спектакля. В «Пётр I» отсчёт времени идет до 1600 года, в «Леонардо» до 1500 года. В третьем спектакле «Иуда» отсчёт будет ещё дальше вглубь веков. Ключ к разгадке всех этих трех личностей кроется в названии трилогии «Антихрист и Христос». Я хотел через тяжесть, через ад показать, что движение должно быть к свету — это моя концепция», – говорит режиссер Юрий Грымов.

Юрий Грымов — сам как важная фигура в развитии нового мышления современного зрителя. Виртуозно используя свои знания и навыки в пиаре, маркетинге и рекламе, Юрий Грымов оснастил спектакль «Леонардо» спецэффектами и оригинальными авторскими фишками.

Скучно на спектакле не будет ни взрослой аудитории, разбирающейся в истории искусств, ни молодежи. При посещении тетра Юрия Грымова надо быть готовым к инсайтам и ряду сюрпризов, творческих задумок от режиссера, художника-постановщика и художника по костюмам спектакля «Леонардо».

«Это большая работа всей нашей команды. Одни костюмы от Ирен Белоусовой чего стоят! Может мы потом даже сделаем выставку, ведь эти прекрасные костюмы, сшитые к спектаклю «Леонардо» хочется рассмотреть пристально, рассмотреть каждую деталь, каждый из них как отдельное произведение искусства», – комментирует Юрий Грымов.

В спектакле показаны известные личности эпохи Возрождения: Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, Лодовико Сфорца, герцог Миланский, король Франции Франциск I и прототипы героинь всемирно известных картин Леонардо Да Винчи.

Администрация театра «Модерн» высказалась в шутку о том, что все вздохнули с облегчением, когда Юрий Грымов не стал посылать их на аукцион Sotheby’s за оригиналами картин Леонардо или в Лувр выкупить картину «Джоконда» при подготовке к данному спектаклю.)

Подготовительная работа к постановке спектакля «Леонардо» для всей труппы театра «Модерн» сопровождалась углубленным изучением материала о жизни и творчестве Леонардо Да Винчи.

По мнению артистов, создание атмосферы в театре невозможно просчитать. Ощущение послевкусия у зрителя складывается из совокупности ощущений и знаний, полученных во время просмотра художественной постановки.

«Иногда во время спектакля люди в зале поднимают телефоны, чтобы определить по приложению, какая музыка играет. Все аудио композиции к спектаклям подбираю я сам. И вижу, что молодежи моя подборка нравится», – делится режиссер.

«Кто первым принёс в жизнь андрогинность: не то мальчик, не то девочка — Леонардо Да Винчи! Кто первым стал разделывать трупы и описывать свои исследования — Леонардо Да Винчи! Мы рассматриваем личность, которая была наполнена знаниями и парадоксами, в равной пропорции сочетала в себе свет и тьму, Христа и Антихриста. Одной рукой он создает «Тайную вечерю», а другой — конструирует мину максимального поражения. Все это можно сравнить с созданием атомной бомбы. Поэтому я выбрал такой образ на афише: античную статую со змеями — соединение несоединяемого», – рассказывает Ю. Грымов.

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