МАЛЫЙ ТЕАТР ПОКАЖЕТ СПЕКТАКЛИ ТЕКУЩЕГО РЕПЕРТУАРА ОНЛАЙН

«Нам важен каждый зритель», – неоднократно повторяет Юрий Соломин, художественный руководитель, народный артист СССР, уточняя, что хотел бы показывать спектакли Малого театра не только в Москве, но и в самых отдаленных частях нашей огромной и прекрасной страны. В относительно небольшой период театр играл свои постановки в Чите, на Дальнем Востоке, Иркутске, Сургуте, Улан-Удэ и других городах. Но на карте по-прежнему остаются места, где Малый театр еще не бывал.

До конца 2022 года Государственный академический Малый театр проведёт бесплатные онлайн трансляции репертуарных спектаклей на официальном сайте и Youtube-канале театра:

28 октября спектакль «Вишневый сад» А.П. Чехова в постановке И.В. Ильинского будет показан к 55-летнему юбилею творческой деятельности народного артиста Ю.И. Каюрова.

22 ноября спектакль «Визит старой дамы» Ф.Дюрренматта, реж. Илан Ронен (Израиль) к 80-летию со дня рождения народного артиста России В.И. Бочкарёва.

17 декабря спектакль «Недоросль» Д.И. Фонвизина, постановка В.Н. Иванова.

Начало трансляций в 19:00. Спектакли будут доступны 24 часа. Смотрите на компьютере, телевизоре или прямо в мобильном устройстве, не выходя из дома.

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