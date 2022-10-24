Политический триллер Валерия Фокина «Честная женщина» сыграют в Москве в рамках фестиваля «Уроки режиссуры» Биеннале театрального искусства 2022.
Постановка Санкт-Петербургского Александринского театра пройдет 1 ноября на сцене Электротеатра «Станиславский». Это история раскаленного драматизма, предлагаемые обстоятельства которой – пандемия, экологический кризис и террористическая угроза, религиозный фанатизм одних, цинизм других и идеализм третьих.
Действие разворачивается в наши дни. Ближневосточное государство «Исламская Республика» охвачено гражданской войной. Мировое сообщество бессильно: получив ядерную бомбу, Верховный Лидер гарантировал невмешательство Запада и теперь планомерно истребляет оппозицию. Страна на грани гуманитарной катастрофы.
Последний шанс восстановить мир – переговоры при посредничестве России и США, проходящие на нейтральной территории, в токийском аэропорту Нарита. Переговоры созваны неправительственной организацией «Надежда-21»: роль её лидера, заглавного персонажа пьесы – «честной женщины», исполняет народная артистка России Марина Игнатова.
Столкновение интересов неизбежно: так возможен ли гуманизм в политике сегодня? Можно ли разорвать порочный круг взаимной паранойи и что-то изменить к лучшему? Или большая политика как была, так и останется банальным «театром»? Об этих вопросах – «Честная женщина».
Ольга Егошина, журнал «Театрал»:
– Валерий Фокин хорошо знает императив долга, зов предназначения, зуд реформаторских улучшений существующей действительности и предлагаемых обстоятельств. Знает, что, идя по паркету, ты никогда не встретишься с судьбой. Юношеский идеализм «честной женщины» ему хорошо знаком. Но, пройдя большую часть поля жизни, он знает и другое – цену компромисса, без которого невозможно никакое дело, вкус потерь и расплаты за выбор.
Марина Львова, газета «Экран и сцена»:
– Не размениваясь на мелочи, режиссер разворачивает перед зрителем реальные мировые проблемы: религиозный фундаментализм, терроризм, экологическая катастрофа, ядерная угроза, нечистоплотность политиков. Кажется, что мы попадаем в “Иранскую конференцию”: Иван Вырыпаев заставляет своих героев искать выход из той же безвыходной ситуации. Но герои Вырыпаева философствуют, монологизируют, ищут Бога и истину, честная же женщина Валерия Фокина вынуждена эту ситуацию разруливать не теоретически, но практически.
Фото В. ПОСТНОВАИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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