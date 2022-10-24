Политический триллер Валерия Фокина «Честная женщина» сыграют в Москве в рамках фестиваля «Уроки режиссуры» Биеннале театрального искусства 2022.

Постановка Санкт-Петербургского Александринского театра пройдет 1 ноября на сцене Электротеатра «Станиславский». Это история раскаленного драматизма, предлагаемые обстоятельства которой – пандемия, экологический кризис и террористическая угроза, религиозный фанатизм одних, цинизм других и идеализм третьих.

Действие разворачивается в наши дни. Ближневосточное государство «Исламская Республика» охвачено гражданской войной. Мировое сообщество бессильно: получив ядерную бомбу, Верховный Лидер гарантировал невмешательство Запада и теперь планомерно истребляет оппозицию. Страна на грани гуманитарной катастрофы.

Последний шанс восстановить мир – переговоры при посредничестве России и США, проходящие на нейтральной территории, в токийском аэропорту Нарита. Переговоры созваны неправительственной организацией «Надежда-21»: роль её лидера, заглавного персонажа пьесы – «честной женщины», исполняет народная артистка России Марина Игнатова.

Столкновение интересов неизбежно: так возможен ли гуманизм в политике сегодня? Можно ли разорвать порочный круг взаимной паранойи и что-то изменить к лучшему? Или большая политика как была, так и останется банальным «театром»? Об этих вопросах – «Честная женщина».

Ольга Егошина, журнал «Театрал»:

– Валерий Фокин хорошо знает императив долга, зов предназначения, зуд реформаторских улучшений существующей действительности и предлагаемых обстоятельств. Знает, что, идя по паркету, ты никогда не встретишься с судьбой. Юношеский идеализм «честной женщины» ему хорошо знаком. Но, пройдя большую часть поля жизни, он знает и другое – цену компромисса, без которого невозможно никакое дело, вкус потерь и расплаты за выбор.

Марина Львова, газета «Экран и сцена»:

– Не размениваясь на мелочи, режиссер разворачивает перед зрителем реальные мировые проблемы: религиозный фундаментализм, терроризм, экологическая катастрофа, ядерная угроза, нечистоплотность политиков. Кажется, что мы попадаем в “Иранскую конференцию”: Иван Вырыпаев заставляет своих героев искать выход из той же безвыходной ситуации. Но герои Вырыпаева философствуют, монологизируют, ищут Бога и истину, честная же женщина Валерия Фокина вынуждена эту ситуацию разруливать не теоретически, но практически.

Фото В. ПОСТНОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.