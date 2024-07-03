Леонов Олег

Олег Александрович Леонов родился в 1959 году в Татарской АССР. Выпускник Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина. Окончил МГАХИ им. В.И. Сурикова (мастерская И.С. Глазунова). С 1988 года – участник всесоюзных, всероссийских и зарубежных выставок. Член ТСХР, МСХ, руководитель Студии художников имени В.В. Верещагина МВД России. Лауреат Государственной премии МВД России, лауреат премии имени И.Е. Репина в номинации «современное изобразительное искусство». Провел более тридцати персональных выставок в музеях Москвы, в различных посольствах, частных и государственных галереях. Произведения художника находятся во многих собраниях государственных художественных музеев городов России: Казани, Нижнего Новгорода, Курска, Вологды, Костромы, Уфы, Щёлково, а также в краеведческих музеях городов: Кашира, Бронницы; Музее метрополитена г. Москвы, мемориальном музее Есенина, музее МВД РФ, а также в частных коллекциях и зарубежных собраниях
Аксиос!
1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.