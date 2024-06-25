García de Marina

Гарсиа де Марина родился в 1975 году в Хихоне (Испания). Фотосъемкой начал заниматься в 2010 году, а в 2015-м посольство Испании предложило де Марине представлять страну на конкурсе FotoWeek DC. Спустя два года испанский Музей современного искусства Кастилии и Леона отобрал три его работы для выставки «Созвездия: экспериментальная поэзия в Испании (1963–2016)», где впервые можно было увидеть примеры визуальной и экспериментальной поэзии с 1960-х годов до нашего времени.

В 2018 году работы Гарсиа де Марины были представлены на выставке Diálo2 в Музее живописи Хуана Бархолы в Хихоне наряду с произведениями Жоана Броссы, одного из самых известных мастеров визуальной поэзии. В 2019–2020 годах проекты автора демонстрировались в Институте Сервантеса в Белграде (Сербия), в культурном центре Laboral Ciudad de la Cultura (Хихон, Испания), в Институте Сервантеса в Будапеште (Венгрия). В 2021-м государственная почтовая служба Испании Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. ввела в обращение 162 000 марок, созданных на основе снимка Гарсиа де Марины. В том же году в музее Эрарта с большим успехом прошла его первая персональная выставка в России.

За последние годы автор принял участие в десятках фотофестивалей как на родине, так и за рубежом: среди них Международный фестиваль фотографии Xposure (ОАЭ), Addis Foto Fest (Эфиопия), Photo Romania Festival (Румыния), Budapest Photo Festival (Венгрия), Uppsala Fotofestival (Швеция) и другие.

Фотограф Гарсиа де Марина в Санкт-Петербурге!, 2024