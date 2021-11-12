Lerika — участница «Фабрики звёзд» сменила имидж и вернулась с новым синглом

Российская певица Валерия Голубева, ранее известная по проекту «Белый шоколад» и «Фабрика звезд 5», перезапустила музыкальную карьеру под псевдонимом Lerika. Первым синглом в обновленном имидже певицы, стал трек с символичным названием «Пожар», который уже доступен на всех стриминговых сервисах.

Валерия Голубева, чьи талант и взрывной характер выстрелил в конце буйных 90-х, стремительно пронесся сквозь неопределенность нулевых, возвращается в новое десятилетие, не утратив природную силу и яркость, но приобретая осознанность и зрелость. Первый сингл «Пожар» символично начинает новую эру в творчестве певицы с обновленным имиджем, визуальным стилем и качественно новым музыкальным материалом.

Между Лерой Голубевой, нулевых, и Лерикой образца 2021 года — пропасть. Жена и мать двоих детей, по-прежнему обладательница сногсшибательной внешности и харизмы, она повзрослела, поняла, чего хочет от жизни, стала осознанной, сильно выросла в профессиональном плане, что закономерно отразилось на творчестве. Теперь Лерика честно рассказывает о своей жизни, чувствах и причинах, почему она на долгое время пропала с радаров. Несмотря на внешнее благополучие и светское позиционирование, судьба девушки не похожа на историю принцессы.

«В этот огонь я бросаю прошлые токсичные отношения, заморозившие мою карьеру. Людей, которые направляли меня не туда и все, что мешало двигаться вперед. У меня в жизни часто случалось так, что «карты не в масть», и в любви и в музыкальной карьере. Я совершала ошибки и не стыжусь этого. Но теперь мне спокойно, и я начинаю всё с чистого листа», — признается Лерика.

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