Певица MARSO опубликовала свой дебютный сингл «Твоя игра»

В разгар предновогодней суеты над пантеоном российской поп-музыки пролетела яркая комета. Что это: яркая вспышка или лучезарный блик? - узнаем с вами только в следующем году. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что «Твоя игра» - это первоклассный танцевальный дебют, в лучших традициях современной POP музыки, где можно расслышать симбиоз самых лучших веяний отечественной музыки последних 20 лет.

Под псевдонимом MARSO скрывается обворожительная Софья Маркова: бизнесвумен, многодетная мама и любящая жена, но и шоу-бизнес знакомая территория - Соня более 10 лет работала в команде Дмитрия Маликова на бэквокале, именно тогда и случился переезд из культурной столицы в Москву, и только позже случилось погружение в семейную жизнь.

Отбросив все страхи и сомнения, певица выпустила в свет свою первую сольную работу. Соня по-прежнему зовется мамой, но только теперь она «Мама, которая поет». В поддержку первого сингла командой артиста был снят яркий и провокационный видеоклип, выход которого приятно удивит зрителя. А пока, просто послушайте «Твоя игра» на полной громкости в этой предновогодней суете.