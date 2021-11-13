ПНЕВМОСЛОН запутает след в Москве

Запутать след так, чтобы осенняя хандра не смогла догнать, лучше всего на концерте хайпкор-команды ПНЕВМОСЛОН! 21 ноября они привезут в Москву свой новый альбом «Запутай след» и заряд фирменного драйва.

Презентация обещает быть громкой, в программу войдут не только свежие треки, но и все основные хиты группы обязательно прозвучат в этот вечер. Осенние концерты ПНЕВМОСЛОНА – это отличная возможность зарядиться крышесносной энергетикой, которой хватит надолго!

Остросоциальные, честные и местами грязные тексты хайпкор-провокаторов ПНЕВМОСЛОН с их эпатирующими образами не могут оставить равнодушными никого. Народное признание они заслужили без продюсеров и лейблов за счет близости к своей аудитории, актуальных тем и искренности в подаче. Благодаря активной поддержке слушателей проект два года подряд завоевывает премию «Чартова Дюжина».

Четвертый альбом ПНЕВМОСЛОНа «Запутай след» можно уже послушать на всех цифровых платформах, но лучше всего живьем 21 ноября в Москве!

Внимание, строго 18+ и в формате Covid free.

Где? Москва, Известия Hall, Пушкинская площадь, д. 5.

Начало в 20.00.

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