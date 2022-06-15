Летний кинотеатр РОСИЗО открыл сезон кинопоказов 2022

В новом летнем кинотеатре РОСИЗО в Петроверигском переулке в минувшие выходные двумя премьерами стартовал сезон открытых кинопоказов.

10 июня кинотеатр открылся показом альманаха короткометражных фильмов фестиваля «Короче» 2021 года. На мероприятии присутствовали продюсер фестиваля Антон Калинкин, а также другие российские актеры, режиссеры и продюсеры.

Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова подтвердила, что показы нестандартного киноконтента — короткометражных и документальных фильмов, мультфильмов, а также интернет-видео — станут визитной карточкой летнего кинотеатра.

На следующий день, 11 июня, в кинотеатре прошла демонстрация фильма «Голоса Арктики» и встреча с его съемочной группой. Режиссер Иван Вдовин и дизайнер, музыкант, создатель одноименного бренда Денис Симачев рассказали о съемках и о своих впечатлениях о жителях Севера, принявших участие в создании фильма.

В дальнейшем в летнем кинотеатре РОСИЗО будет демонстрироваться уникальный контент — фильмы, недавно вышедшие в прокат и вызвавшие интерес у публики. В частности, покажут ролики победителей конкурса «Миры Тарковского». За расписанием сеансов в летнем кинотеатре можно следить на сайте РОСИЗО.

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