Международный музыкальный фестиваль «Россия – Вселенная звука» пройдет в Московской консерватории

В залах Московской Консерватории летом 2022 года пройдет уникальный фестиваль «Россия – Вселенная звуков». Россия – это огромная территория, населённая множеством разнообразных этносов, имеющих свои самобытные культурные традиции.
Программа фестиваля так составлена, что позволяет выявить в музыкальной культуре России множество ярких самобытных традиций, идущих от древних индоевропейских цивилизаций. В целом, все эти традиции образуют не просто пёструю мозаику, а живую систему, в которой все элементы функционально связаны. С этой целью к участию в фестивале в качестве гостей приглашены выдающиеся исполнители иранской и индийской классической музыки, а также представители монгольской традиционной культуры. При этом на фестиваль приглашены подлинные носители и знатоки исконных традиций.
В программе фестиваля:
- 17 июня, Малый зал консерватории – Индия. Концерт посвящён столетию со дня рождения блистательного исполнителя на сароде Устаду Али Акбар Хану (1922-2009). Когда-то его отец, мудрец, легендарный музыкант, гениальный реформатор всей системы музыки Хиндустани Ачарья Баба Аллауддин Хан (1862-1972), создатель мощнейшей исполнительской Школы Майхар Сенья гхараны наградил своего сына титулом «Свара Самрат» («Император Мелодии»). С 2013 года под этим названием в Калькутте проводится один из крупнейших фестивалей в Индии, собирающий звёзд самого высокого ранга.
- 21 июня, Рахманиновский зал консерватории – Монголия. Концерт Монгольской государственной консерватории с поэтическим названием «Музыка о небесах». В нём прозвучат традиционные монгольские инструменты: ятга, лимбэ, хоомий, ёочин, ардын бишгуур, морин хуур.
- 26 июня, Малый зал консерватории – Иран. Концерт иранской классической музыки «Горе и тимьян». Исполнители: Хосейн Нуршарг (классическое иранское пение), Сияваш Валипур (сантур), Азадэ Амири (тар), Тохид Вахид (каманче), Амин Голестани (уд), Хамид Ганбари (ударные).
- 30 июня, Рахманиновский зал консерватории – Республика Бурятия. Музыку этого региона представит ансамбль этно-студии «Хадак» под руководством народной артистки Республики Бурятия Ешин-Хорло Гомбоин. Солисты ансамбля — выдающиеся музыканты и исследователи народных традиций.
- 3 июля, Рахманиновский зал консерватории – Республика Саха (Якутия). Эта традиция представлена на фестивале ансамблем фольклорного отделения Якутского музыкального колледжа имени М.Н. Жиркова. Солисты: Артур Семёнов, Элла Соколова, Варвара Степанова, Надежда Варламова.
- 6 июля, Рахманиновский зал консерватории – Республика Татарстан. В концерте будут представлены разнообразные вокальные и инструментальные жанры в исполнении фольклорного ансамбля Казанской консерватории имени Н.П. Жиганова.
- 8 июля, Рахманиновский зал консерватории – Республика Тыва. Эта земля – родина своеобразных стилей горлового пения и неповторимых песенных традиций, которые будут представлены уникальным женским ансамблем горлового пения «Тыва Кызы» («Дочери Тывы»).
Начало всех концертов в 19:00.
Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Подробнее на сайте: https://www.mosconsv.ru .Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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