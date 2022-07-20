Летняя школа для учителей литературы в Ясной Поляне

С 26 по 30 июля 2022 года музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» совместно с ассоциацией «Гильдия словесников» организует IV Летнюю школу для учителей русского языка и литературы. Она предполагает очную форму взаимодействия филологов, критиков, литературоведов и учителей-практиков.

В проведении подобной школы одновременно заинтересованы как учителя-словесники, так и сотрудники музея. Первые видят в этом возможность получить новые сведения из первых рук, задать вопросы исследователям Толстого, получить опыт живых мастер-классов и «подпитаться» в профессиональной среде. Вторые рассматривают школу как возможность обсудить преподавание творчества Льва Толстого, а значит, повлиять на формирование у школьников уважения и интереса к отечественной словесности, а также совместно с учителями-словесниками понять самые интересные и эффективные способы взаимодействия музея и школы.

Программа Летней школы включает лекции, экскурсии, встречи с научными сотрудниками музея. Большой упор сделан на практическую работу: обсуждение идей в группах и с модератором, круглые столы.

Практическую работу проведут:

Елена Станиславовна Романичева, ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ;

Валерий Валерьевич Кукушкин, актер театра (МОГТЮЗ под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой), театральный педагог;

Антон Алексеевич Скулачев, учитель русского языка и литературы школы №1514, председатель Гильдии словесников.

В Летней школе примут участие Максим Анисимович Кронгауз, лингвист, доктор филологических наук, профессор РГГУ и НИУ ВШЭ и Андрей Владимирович Санников, научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова, основатель Школы исторической каллиграфии.

Также участников Летней школы ждет разговор о современной документальной прозе с Павлом Валерьевичем Басинским – писателем, литературоведом, автором нескольких книг о Льве Толстом и Максиме Горьком.

По окончании курса участникам летней школы будут выданы сертификаты об участии в Летней школе и освоении образовательной программы.

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