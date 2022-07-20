Мишка Hemleys исполнит детские мечты в парке развлечений «Сказка»

23 июля 2022 года в парке развлечений «Сказка» ул. Крылатская, 18 с 12:00 до 19:00 состоится самое ожидаемое и масштабное событие макушки лета — фестиваль «Летние игры с Hemleys».

Будучи ребенком, каждый мечтал оказаться в Лондоне на Риджент-стрит в центре самого большого магазина игрушек в мире – Hamleys Toys. Настольные игры, мягкие игрушки, конструкторы и радиоуправляемые модели заполняют семь этажей, но магазин остается всего лишь магазином, если в нем нет возможности прокатиться на аттракционах под открытым небом.

Мечты детей в любой точке земного шара должны сбываться! Поэтому, парк развлечений «Сказка» совместно с Hemleys подготовили для гостей увлекательную программу, где игрушки и аттракционы окажутся на расстоянии вытянутой руки.

Помимо аттракционов, тематических парков, сладкой ваты, девочек и мальчиков, а также их родителей ждут мыльное шоу, настольные игры, командные эстафеты, активные летние игры, дискотека и конечно, призы и подарки от Мишки Хэмли. Любимые всеми Мишка Хэмли, Хэтти, Клякса, Карамелька, Профессор Баббл и Гонщик соберутся, чтобы принять участие в большом и самом красочном параде игрушек в парке развлечений «Сказка».

На мастер классах каждый сможет изготовить и забрать на память ветреную поделку, слайм, оригами или аквабитс.

Чтобы оказаться в центре событий и провести время с легендарным лондонским героем в атмосфере, где можно все, достаточно приехать в парк развлечений «Сказка» в субботу.

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