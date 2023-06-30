Лето в Еврейском музее

Еврейский музей и центр толерантности готов порадовать всех посетителей ярким летним дайджестом. В программе — новый сезон Leto, Shalom!, уникальные выставочные проекты, инклюзивный фестиваль «Одни из нас», кинопоказы и фестиваль мультфильмов, детская резиденция о науке и искусстве, а также летнее предложение от кафе «Ришон».

Посетителей ждут турниры по пинг-понгу и шахматам, концерты и мастер-классы, а также музыкальные и танцевальные вечера в рамках летней программы Leto, Shalom! Образовательный центр Еврейского музея подготовил большую кинопрограмму, в которую вошли цикл показов об образе природы в кинематографе и пять встреч, организованных совместно с киностудией «Союзмультфильм», о лучших мультфильмах 1990–2000-х годов.

Всё лето в музее будут работать две временные экспозиции. Выставка «Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций» познакомит с историей, традициями и культурой бухарских евреев, а один из главных выставочных проектов этого сезона — выставка «На языке правил и исключений. Наука и искусство», покажет, как связаны между собой наука и искусство.

Гастро-кафе «Ришон» подготовило специальное сезонное меню. Здесь гостей ждут холодный суп гаспаччо и необычный витаминный салат с легким сыром страчателла, мангольдом, шпинатом, клубникой и черешней. А мясные блюда современного стритфуда можно попробовать в фудтраке BASAR, разместившемся во дворе музея.

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