В Азовском музее-заповеднике появятся тактильные копии: бюст неандертальца и скульптура шерстистого мамонта

6 июля в Государственном бюджетном учреждении культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей заповедник имени А. А. Горбенко» состоится презентация тактильных копий двух научных реконструкций известных советских ученых: бюста древнего человека и скульптуры мамонта, изготовленных в рамках грантового конкурса программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

В Азовском музее-заповеднике появятся уникальные тактильные копии двух научных реконструкций: бюст древнего человека (синантропа) и скульптура шерстистого мамонта для незрячих и слабовидящих посетителей. Инклюзивная практика поможет данной категории посетителей познакомиться с внешним образом далекого предка человека и обликом одного из самых больших и престижных охотничьих трофеев первобытных людей-мамонта.

«Азовский музей-заповедник» на протяжении многих лет стремится стать доступным для всех категорий посетителей. Мы разрабатываем и интегрируем в музейное пространство реплики уникальных и интересных экспонатов, создаем тактильные модули, проводим инклюзивные программы.

Появление тактильных копий научных реконструкций, изготовленных в рамках гранта, позволит не только незрячим и слабовидящим, но и обычным посетителям увидеть облики далеких предков и самых больших, существовавших на территории Донского региона вымерших животных – мамонтов» - отметил директор ГБУК РО «Азовский музей-заповедник» Евгений Мамичев.

Бюст синантропа – авторская научная реконструкция знаменитого советского ученого палеонтолога и антрополога М. М. Герасимова. Скульптура шерстистого мамонта – научная реконструкция, созданная доктором биологических наук, палео-иллюстратором К. К. Флеровым по эскизам другого палеонтолога В. Е. Гарутта.

Все экспонаты изготовлены в мастерской Михаила и Ольги Шу. Тактильные копии научных реконструкций будут использоваться во время проведения инклюзивных экскурсий по музейной экспозиции и выездных программ для незрячих и слабовидящих посетителей, станут примером успешной социокультурной практики музея.

Создание тактильных копий научных реконструкций стало возможным благодаря победе музея в конкурсе «Создание тактильных копий музейных экспонатов» программы «Особый взгляд» (Specialview) благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

«Фонд занимается развитием доступной среды для незрячих и слабовидящих людей с 2017 года. Мы хотим, чтобы все музеи были доступны для тех, кто лишен дара видеть. В рамках программы «Особый взгляд» мы проводим грантовые конкурсы на адаптацию произведений искусства, круглые столы и стремимся к тому, что проблема была решена на законодательном уровне. Тактильные макеты, созданные в рамках нашей деятельности, получили более 60 музеев по всей стране от Владивостока до Петрозаводска», - отметила руководитель программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Ксения Дмитриева.

«Азовский музей-заповедник более 30 лет принимает разные категории посетителей с инвалидностью. Для каждой целевой аудитории проводятся адаптированные обзорные и тематические экскурсии, мероприятия и творческие занятия. В течение года музейные мероприятия посещают от 1500 до 3000 людей с ограничениями здоровья, это как организованные группы, так и самостоятельные визиты. В музее ежегодно проходят две гуманитарные благотворительные акции: «Весенняя Неделя Добра» и

«Декабрьская декада добра», во время которых коллектив сотрудников встречает особых посетителей, проходящих в музее социокультурную реабилитацию. Так, за 11 лет проведения акции «Весенняя неделя Добра» музей и его объекты посетили более 9000 людей с инвалидностью. Коллектив музея не останавливается на достигнутом, находится в постоянном творческом поиске новых форм взаимодействия с наиболее уязвимыми категориями посетителей» – отметила заведующая научно-просветительским отделом ГБУК РО «Азовский музей-заповедник» Ирина Афанасьева.

Презентация тактильных копий состоится в основном здании Азовского музея-заповедника (город Азов, ул. Московская 38/40) 6 июля 2023 года в 14:00.

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