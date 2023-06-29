Серпуховский историко-художественный музей подготовил проект «Объектив России»

В ближайшее время Серпуховский историко-художественный музей представит новый проект – «Объектив России». В рамках проекта пройдут мероприятия, посвященные теме фотоискусства: фестиваль, праздники, перформансы, кинопоказы, мастер-классы, встречи с известными фотографами/преподавателями, выставки.

Площадка проведения – двор дома фотохудожника мирового уровня Николая Андреева в Серпухове на 1-й Московской улице.

8 июля в 14:00 желающие смогут принять участие в мастер-шоу «Возрождение забытой техники. Лаборатория». Гостей ждет творческая встреча с лауреатом премии Правительства РФ, лауреатом фотоконкурсов, фотохудожником Андреем Клюевым. Участники шоу попадут в импровизированную фотолабораторию, где мастер продемонстрирует основные этапы проявки фотоснимка и расскажет, как устроен процесс печати черно-белой фотографии.

15 июля в 16:00 начнется перформанс «Поймать мгновение» Playback-театра «Жили-были». Playback – это пространство, где зрители делятся своими эмоциями, интересными историями, а актеры, импровизируя, на сцене под живую музыку превращают их в художественное произведение.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.