Лика Рулла: «Актёрская профессия всё-таки женская, так как в её основе лежит определённый конфликт»

Российская актриса и певица Лика Рулла в эксклюзивном интервью автору и ведущему программы «Нелёгкий лёгкий жанр» на телеканале «Продвижение» Алексею Франдетти рассказала о том, как она попала в мюзикл, почему профессия актёра больше подходит женщине, а также об опыте набора курса в ГИТИСе.

«Мюзикл лично для меня это такой неожиданно возникший жанр, перевернувший мою жизнь на все 180 градусов и как итог стал мотиватором в ней. Я выросла в драматическом театре: у меня очень театральная семья и все её члены так или иначе работают в театре и все они состоявшиеся и востребованные и я с самого детства знала, что буду в театре. В то же время присутствие музыки в моей жизни, которая сопровождает все мои важные события намекало на мюзикл. Хотя я, как драматический артист, не люблю мюзиклы, серьёзно к нему не отношусь и вообще, музыкальный театр, на мой взгляд, звучит ругательно. В 2002 году, за полгода до попадания в жанр, я проходила кастинг и совершенно не понимала, куда конкретно: я не знала, что такое мюзикл «Чикаго», на какую роль я прохожу. Для меня всё это было открытием. К тому времени прошло уже два года, как я ушла из театра и сделала это в совершенно сознательно. Удивительно, что театр вернул меня сам и сделал это таким поворотом в сторону мюзикла. Я в этом жанре уже 20 лет, но я понимаю, что на тот момент всё произошло своевременно, и я оказалась у истоков» – рассказала Лика Рулла.

«На мой взгляд, профессия актёра – женская. Я уважаю статус мужчин во всех профессиях: лучшие повара – мужчины, лучшие стилисты и модельеры – мужчины, ну и так далее. Актёрская профессия всё-таки женская, так как в её основе лежит определённый конфликт. Очень сложно сохранять самоидентичность и при этом нравится людям. Никого не хочу этим обидеть. Я уважаю и обожаю своих коллег артистов, у которых настолько тонкая душевная организация, что сохранять это гармоничное сосуществование самим с собой, постоянно играя роли, очень сложно. Зачастую именно поэтому мужчины и уходят в режиссуру, наступая на горло своим актёрским амбициям. Я с глубоким уважением отношусь к тем актёрам, которые сохраняют эту мужскую идентичность и ретроградна в этом мнении. В тоже время, мне всегда интересна унисексность человеческой натуры, хоть и противоречу в этом сама себе» – заявила российская актриса и певица в эксклюзивном интервью программе «Нелёгкий лёгкий жанр» на телеканале «Продвижение».

«7-8 лет назад я разговаривала с Александром Юрьевичем Поповым на счёт организации во МХАТе направления по перепрофилированию, мы даже не замахивались на то, чтобы набрать курс. В итоге всё закончилось тем, что ректор Школы-студии Игорь Яковлевич Золотовицкий сказал, что на это просто нет места, и между делом посоветовал попробовать сделать что-то подобное в ГИТИСе. Я тогда очень сильно в этом сомневалась. Удивительно, что спустя два года раздался звонок от зав кафедры Дмитрия Бертмана, который сделал мне предложение по набору курса. Для меня это было громом среди ясного неба, потому что была эта внутренняя неуверенность в себе, которая до сих пор сидит во мне с вопросом: «Имею ли я право? Настолько ли я знаю свою профессию и жанр, что могу передавать свой опыт дальше». Мы вместе подумали, поговорили, набрали курс и это был удивительный опыт, новое дыхание и новый взгляд на профессию. Мне кажется, что я стала лучше работать как актёр, потому как заглянула с другой стороны и начала обо всём этом думать более углублённо. Сейчас я радуюсь, когда вижу, что мои студенты в работе, у них есть свои успехи и определённые неудачи. Наша профессия очень зависимая, так как мы всегда попадаем к режиссёру, в театр или проект, и он не всегда соответствует наши представлениям о том, как это должно быть, поэтому здесь их задача не вычеркнуть, то, чему их учили» – отметила Лика Рулла.

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