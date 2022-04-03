Ван Чанцзюнь о планах по культурному обмену между Россией и провинцией Хубэй

На канале ТВ БРИКС состоялась премьера китайского телесериала «Прекрасная молодость». Это многосерийный художественный фильм о жизни в Китае в середине двадцатого столетия. Перед героями ленты стоит важная задача – возродить страну после войны и экономического кризиса. Сюжет сериала основан на реальных событиях из истории Китая 60-х годов прошлого века на территории провинции Хубэй. Заместитель директора «Бюро радио и телевидения провинции Хубэй» Ван Чанцзюнь дал эксклюзивный комментарий для ТВ БРИКС в котором рассказал о дальнейших планах по сотрудничеству между провинцией Хубэй и Россией в рамках культурного обмена.

«Провинция Хубэй имеет давнюю историю культурного обмена с Россией. Например, в мае 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге было успешно проведено мероприятие перекрестных годов между российскими и китайскими СМИ. Провинция Хубэй и Россия продолжают расширять и углублять сотрудничество в области радио, телевидения, кино, а также в издательском деле и других культурных областях. Кроме того, Россия успешно проводит в Хубэе ряд мероприятий, которые полюбили местные жители, а именно «Фестиваль российского кино» и «Выставка русской живописи»» – заявил Ван Чанцзюнь.

«В этом году мы отобрали ряд сериалов и программ, которые получили наиболее широкий отклик у зрителей в Китае и предложили их для трансляции в России. В первую очередь, это сериал «Прекрасная молодость», получивший награду на 32-й китайской телевизионной премии “Flying Awards”. Он показывает успехи и неудачи трех поколений молодых людей, которые своими руками сотворили настоящее чудо в тяжёлых условиях, возродив экономику Китая. Таким образом, документальные фильмы «Нанхай-1», рассказывающий историю затонувшего судна 13 века, «Шелк и парча», а также упомянутый сериал «Жизнь Прекрасна» – будут транслироваться на российском телеканале ТВ БРИКС в течении предстоящего года. Надеюсь, что зрителям они понравятся» – отметил заместитель директора «Бюро радио и телевидения провинции Хубэй» в эксклюзивном комментарии для ТВ БРИКС.

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