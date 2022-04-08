Новости из жизни звёзд на Пятом канале

Дана Борисова встретилась в кулачном бою с Екатериной Диденко! Что не поделили телеведущая и аптечный блогер? Зачем в их конфликт вмешалась Анастасия Волочкова? Кто победил в поединке? И какие травмы получили знаменитости?

Прохор Шаляпин решил заняться бизнесом! Певец заявил, что устал от безденежья и хочет стабильного дохода! Правда ли артист намерен открыть сеть элитных домов для престарелых? Почему не сложилась его сольная карьера? И в чем исполнитель обвиняет продюсера Виктора Дробыша?

Экс-участник группы «Руки вверх» Алексей Потехин заявил, что в распаде популярного дуэта виноват Сергей Жуков! В чем артист обвинил своего бывшего коллегу? Почему Алексей ликовал, когда ушел из коллектива? Зачем пригласил в свою новую группу точную копию Жукова? И чем сейчас занимается звезда 90-х?

Узнавайте первыми новости из жизни своих кумиров. Программа «Светская хроника» на Пятом канале 8 апреля в 23:45.

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