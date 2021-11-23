Уникальное издание Достоевский Ф.М. «Перерождение моих убеждений» представят в Доме Пашкова

25 ноября 2021 года в Доме Пашкова, Румянцевском читальном зале Отдела рукописей РГБ (ул. Воздвиженка, 3/5, строение 1) представят уникальное издание Достоевский Ф.М. «Перерождение моих убеждений», приуроченного к празднованию 200-летию писателя.

Издание подготовлено на основе трех писем Федора Михайловича, отправленных из ссылки в Сибири, ныне хранящихся в фондах Российской государственной библиотеки – письмо к брату Михаилу Достоевскому, письмо Наталье Дмитриевне Фонвизиной, письмо Аполлону Николаевичу Майкову.

Эти уникальные рукописи относят к числу «важнейших автобиографических документов о годах каторги» писателя, в которых Ф.М. Достоевский вспоминал о невзгодах и тяготах каторжной жизни, о лютых сибирских морозах. В них же сложил свой «символ веры» в котором все для него ясно и свято: «если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом нежели с истиной».

Презентуемое издание представляет собой шкатулку из шлифованного дерева с лазерной гравировкой старинной карты Западной Сибири, на которой отмечены города, в которых Федор Михайлович отбывал каторгу и ссылку. Внутрь шкатулки помещены папки из фактурной дизайнерской бумаги, в которых закреплены факсимильно воспроизведенные письма Достоевского, под калькой с его портретом. Там же содержатся расшифровка рукописи. На лицевой стороне папок имеется вырубка в виде тюремного окна, сквозь которое виден фрагмент рукописи.

В крышку шкатулки, за деревянной пластинкой в виде креста, вставлена брошюра, в которой раскрывается духовное значение сибирского опыта Достоевского.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.