7 детских писателей и поэтов получат по миллиону рублей. Они стали лауреатами литературной премии имени Корнея Чуковского — крупнейшей премии в области детской литературы в России.

Анна Игнатова

Ксения Горбунова

Наталья Карпова

Юлия Симбирская

Елена Леенсон

Ксения Тименчик

В Москве объявили победителей конкурса на соискание премий имени Корнея Чуковского. В нем приняли участие детские писатели, поэты и переводчики, произведения которых были опубликованы в 2020–2021 годах, но не позднее даты объявления нового сезона литературного конкурса. Лауреатов определили в шести академических и одной народной номинации.

Работы участников оценивали прозаики, поэты, переводчики, эксперты в области детской литературы. Среди них поэт, драматург и детский писатель Андрей Усачев, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, поэтесса Марина Бородицкая, детская писательница Галина Дядина, поэт, прозаик, автор произведений для детей Сергей Махотин, поэт, эссеист и переводчик Григорий Кружков, а также детский писательница, поэтесса и переводчица Анастасия Орлова.

Премию учредило Правительство Москвы в 2020 году. Цель инициативы — поддержать талантливых авторов и переводчиков произведений для детей.

Прием заявок начался 2 апреля 2021 года, в Международный день детской книги, и завершился 16 августа. Всего было подано почти 680 заявок более чем из 50 регионов России. В сентябре объявили длинный список участников. В октябре огласили шорт-лист. В него вошли 28 конкурсантов.

Онлайн-трансляция объявления лауреатов была организована в официальной группе литературного конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

На церемонии состоялись театрализованное чтение отрывков из сборника Корнея Чуковского «Современники: портреты и этюды» в исполнении актрисы Алисы Гребенщиковой, выступление Николь Плиевой и Большого детского хора имени Попова, онлайн-встреча с писателями, поэтами и переводчиками — победителями конкурса на соискание премий имени Корнея Чуковского этого года — и показ анимационных лент «Союзмультфильма».

Среди победителей:

«Кто ты, Няня Ву?», автор Ксения Горбунова — в номинации «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет»;

«Принцесса Торнада», автор Анна Игнатова — в номинации «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет;

«В книжке дождики живут», автор Наталья Карпова — в номинации «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет»;

«Ехал дождь в командировку», автор Юлия Симбирская — в номинации «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет»;

«Обезьянка Янка» в переводе Ксении Тименчик — в номинации «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет»;

«Мальчик и девочка из спичечной коробки» в переводе Елены Леенсон — в номинации «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от 8 до 12 лет».

Лауреата в седьмой номинации — «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» — выбрали пользователи проекта «Активный гражданин». В голосовании на электронной площадке приняли участие более 155 тысяч человек. Победителем стал Дмитрий Сиротин с поэтическим сборником «Вишнёвый пирог», набрав 11 736 голосов.

В этом году участники платформы могли познакомиться с отрывками из произведений номинантов в новом разделе «“Активный гражданин” — детям». Актеры, писатели, музыканты и художники записали видеоролики, в которых зачитали отрывки из произведений номинантов, вошедших в лонг-лист конкурса.

Победителей в каждой номинации, включая «читательскую», наградят призами в размере одного миллиона рублей.

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