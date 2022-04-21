ЛитМост с Фёдором Нечитайло и Линой Килевой

27 апреля в 14:00 в рамках издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» при поддержке Первой научно-популярной библиотеки «Научка» состоится встреча с Фёдором Нечитайло – основателем анимационной студии «Феникс», ставшей одним из флагманов российской веб-мультипликации и Линой Килевой – художником, аниматором, создателем мультсериала «Дух моей общаги», который продюсируется Фёдором Нечитайло.

За последние несколько лет Федор успел приложить руку к таким работам как драконья сага «Назад нельзя», комедийный сериал «Бесит!», хулиганский «Кот Альберт» и множеству других историй, по сей день пользующихся оглушительной популярностью в сети.

В настоящее время Фёдор полностью сконцентрирован на своём главном и сверх-успешном проекте – «13 карт», первые два тома комикса «Земля королей» – всеохватывающей истории о мире «13 карт» – уже проданы общим тиражом свыше двухсот тысяч экземпляров!

За последнюю пару лет «Дух моей общаги» Лины Килевой превратился в один из локомотивов анимационной студии, а выход каждого нового выпуска комикса превращается в грандиозный праздник среди фандома.

В прошлом году Федя и Лина посетили множество городов в рамках организованного ими «Феникс-тура», где они встречались с армией своих поклонников, обсуждали комиксы и рассказывали о своей работе. Кроме того, что ребята чрезвычайно талантливы и успешны, они совершенно не стеснены в общении и с большим энтузиазмом готовы делиться собственным опытом.

Подключайтесь к прямому эфиру 27 апреля в 14:00 на удобной для вас площадке, задавайте в чатах трансляций интересные вопросы – авторы лучших получат в подарок книги серий «Земля Королей» и «Дух моей общаги».

Прямая трансляция будет идти на нескольких площадках в социальных сетях.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.