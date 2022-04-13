Фестиваль «Просто космос» в Российской государственной детской библиотеке

16 апреля 2022 года фестиваль откроется показом мультфильма «Звёздные собаки: Белка и Стрелка», который был снят к 50-летию их полёта на космическом корабле «Спутник-5» в 1960 году. Полет продолжался более 25 часов. За это время корабль совершил 17 полных витков вокруг планеты. Белка и Стрелка стали первыми животными, которые совершили орбитальный космический полёт и успешно вернулись на Землю. В течение дня будет работать выставка роботов, на которой можно принять участие в астрономической викторине. В читальных залах будут проходить книжные выставки: «У каждого человека свои звезды», «Звездная карусель», «Путь к звездам», «Первый! Навсегда!» и научно-познавательная викторина «К далеким планетам». На мастер-классе «Космические приключения» участникам предложат сконструировать ракету.

Центральным событием фестиваля станет встреча с летчиком-космонавтом Сергеем Авдеевым, который за три космических полета общей продолжительностью 2 года и 17 дней совершил восемь выходов в открытый космос.

Еще один «космический» гость фестиваля – медсестра Раксана Бацманова, которая вот уже более 10 лет одной из первых встречает космонавтов сразу после их приземления.

На лекции «Как влюбить ребенка в науку автор книги «Наука для детей», специалист в области радиационной химии и ядерной медицины Татьяна Медведева даст советы родителям как помочь ребенку увлечься наукой и учиться эффективно и легко. В свою очередь, старший преподаватель школы философии факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, автор книги «Критическое мышление» Тарас Пащенко расскажет о том, как сориентироваться в потоке информации и научиться быстро и эффективно принимать решения. Кроме этого будет показан спектакль «Письма в космос» по мотивам книги «108 минут и вся жизнь», написанной на основе писем Валентины Гагариной — жены первого космонавта Земли. В завершение Фестиваля научный сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Сергей Антипин прочтет лекцию о звездах, о том, как их открывают и о чем говорит переменность блеска звезды.

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