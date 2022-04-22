Школьники Москвы могут попробовать себя в роли писателей и сценаристов

До 30 апреля 2022 года принимаются заявки на конкурс юных авторов «Школьная летопись». Попробовать себя в творческом состязании могут школьники с 1 по 11 класс. Они будут состязаться в трёх номинациях: лучший текст, лучшая книга и лучший сценарий.

Фонд «Живая классика предлагает школьникам уникальную возможность попробовать себя в роли писателей, издателей и сценаристов и выпустить совместную коллективную книгу. В этом проекте могут принимать участие не только одноклассники, но и творческие студии, подростковые книжные клубы, библиотеки. Важно, чтобы школьники были знакомы между собой, их объединяли совместные интересы, чтобы им было интересно вместе творить.

Творческие задания конкурса помогут школьникам переосмыслить свою жизнь, то, что происходит вокруг, погрузиться в свои собственные переживания для того, чтобы лучше понять себя и своих друзей. Всё это поможет не только сохранить важные моменты их жизни, но и даст возможность вернуться к ним, перечитать.

«Одна из наших задач – составить портрет современного подростка, связав школы всей России, всех регионов, увидев жизнь подростков в разных культурных контекстах. Нам хочется, чтобы авторы «Школьной летописи» презентовали свои книги в разных школах, чтобы пишущие дети знакомились и объединялись. «Всероссийская школьная летопись» — это шанс увековечить воспоминания о школьных годах, попробовать себя в качестве писателей и сценаристов, и в конечном итоге помочь создать портрет поколения», — считает президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Название книги, тему и разделы – подростки определяют самостоятельно. Так же школьники решают, кто чем будет заниматься в коллективе. Например, один станет редактором, другой – журналистом, третий – делает иллюстрации и фотоснимки.

Всем книгам будет присвоен ISBN номер, их электронные версии будут храниться в Российской государственной детской библиотеке и Российской книжной палате. Школьники, которые приняли участие в проекте, попадут в каталог авторов.

Школьники будут соревноваться в трех возрастных категориях:

«Младшие школьники» — 6,5 – 11 лет;

«Подростки» — 11 – 15 лет;

«Старшие подростки» — 16 – 18 лет.

Заявки на участие в конкурсе подаются только через форму регистрации: https://vk.cc/caTTjX .

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