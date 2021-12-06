ЛитМост с Машей Трауб. Презентация нового романа «Посмотри на меня»

15 декабря в 14:00 по московскому времени в рамках издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» при поддержке Библиотек центра Москвы пройдет прямой эфир с известным прозаиком Машей Трауб. Маша представит свой новый роман «Посмотри на меня».

«Посмотри на меня» – история художника, жившего болезненной страстью к женщине, которую терял и обретал столько раз, что сбился со счету. Это сильная, пронзительная история о том, какую опору снаружи ищут те, кто не обрел внутренней уверенности, что рядом есть кто-то любимый и любящий.

Маша Трауб – писатель-прозаик, в прошлом журналист известных российских общественно-политических изданий. Автор более тридцати книг. На студии Станислава Говорухина экранизирован ее «Дневник мамы первоклассника», а Вера Сторожева экранизировала повесть «Домик на юге». На сцене Детского музыкального театра им. Наталии Сац идет была поставлена опера по мотивам книги Маши Трауб «Съедобные сказки».

Подключайтесь к эфиру 15 декабря в 14:00, задавайте вопросы – авторы лучших получат в подарок от издательства новинку Маши Трауб «Посмотри на меня».

Эфир пройдет в формате телемоста и будет транслироваться на нескольких площадках:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MmL7vv5bquc

Facebook: https://www.facebook.com/cbscao/

ВКонтакте: https://vk.com/cbscao/

Одноклассники: https://ok.ru/group/55579939897371

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.