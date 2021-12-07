Определены победители литературных премий Подмосковья

Распоряжением Губернатора Московской области Андрей Воробьева определены победители областных литературных премий имени Роберта Рождественского и М.М.Пришвина.

В 2021 году на соискание литературной премии имени Роберта Рождественского свои произведения прислали 59 поэтов из 37 муниципальных образований.

В 2021 году победителем в номинации «Золотое перо» стала Наталья Власова (Ленинский г.о.) за книгу «Полнозвучие. Избранные стихи». Победителем в номинации «Поэтический дебют» стал Никита Нужденко (г.о.Кашира) за книгу «С добрым утром, добрый друг». Победители премии имени Роберта Рождественского получат по 100 и 50 тысяч рублей.

На соискание литературной премии имени М.М. Пришвина подали заявки 49 писателей из 31 г.о. Московской области. Победителем в номинации «Художественное произведение» стал Сергей Мурашев (г.о. Серпухов) за книгу «Ленты Мёбиуса». В номинации «Краеведческо-публицистическое произведение» победителем стала Галина Ночвай (г.о. Лотошино) за книгу «Коллективизация на Лотошинской земле». Победители премии получат премии по 100 тысяч рублей.

Напомним, что Московская областная литературная премия имени Роберта Рождественского утверждена постановлением Губернатора Московской области в 2003 году. Премия присуждается авторам, постоянно проживающим на территории Московской области за высокохудожественные поэтические произведения, получившие широкое общественное признание.

Московская областная литературная премия имени Михаила Пришвина учреждена постановлением Губернатора Московской области в 2004 году. Премия присуждается за талантливые произведения в прозе, получившие общественное признание, посвященные теме любви к родному краю.

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