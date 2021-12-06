Фестиваль семейного чтения #ЧитайФестФольклор в Российской государственной детской библиотеке

С 10 по 12 декабря 2021 года в Российской государственной детской библиотеке состоится Фестиваль семейного чтения #ЧитайФестФольклор.

В программе трехдневного Фестиваля встречи с писателями и художниками-иллюстраторами, презентации новинок детской литературы, интерактивные чтения, тематические квесты, мастер-классы, просветительские лекции, круглые столы и дискуссии, театрализованные чтения, показы новинок кино и мультфильмов, мастерские сторителлинга и многое другое.

Так, в частности, в РГДБ читатели смогут пообщаться с писателями Дмитрием Овсянниковым, Андреем Усачёвым, Галиной Дядиной, Мариной Бородицкой, Александрой Птухиной, Юрием Нечипоренко, Асей Кравченко и другими авторами.

Кроме этого состоятся презентации книг «Смешные вы ребята!», «Путь к звёздам», «На сегодня все билеты проданы», «Белый, пушистый, ничей…», «#Киринблог» и встречи с их авторами. На встрече «Скорость весны» герои рассказов Ксении Драгунской оживут на сцене в исполнении юных актёров мастерской «Театр Автора». Также будет показан фильм «Гречневая поэтесса», посвященный писательнице.

Актеры детского музыкального театра «Отражение» прочитают «Русалочьи сказки» Алексея Толстого и покажут спектакли «Новогоднее счастье» и «Союз Совы».



В дискуссии «Кто на свете всех страшнее? Сказки и страшилки» примут участие автор Елена Нестерина, фольклорист и сказковед Варвара Добровольская, лингвист Максим Кронгауз, литературовед Ирина Арзамасцева и художник-иллюстратор Евгений Подколзин. Они обсудят фольклор, классические авторские сказки и современные страшилки.



Художница Юлия Сиднева проведет мастер-класс по книге Нины Дашевской «Зимний мастер». В свою очередь иллюстратор Наталья Яскина даст мастер-класс по книге «Одинокое дерево» греческой писательницы Марии Папаянни



Руководитель издательства «Архипелаг» Светлана Смольнякова расскажет о том, как сделать семейное чтение по-настоящему интерактивным.



Театральный мастер-класс «Играем в русскую народную сказку» проведет Наталья Родная – руководитель актерской школы «Театр Чудес», актриса театра имени Михаила Булгакова.



На встрече с артистами Театра Романа Виктюка будет показано превью к спектаклю «Беглецы» по мотивам повести шведского писателя Ульфа Старка.



Гости фестиваля также смогут увидеть фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» о путешествии маленькой нерпы, про которое за кадром рассказывают Народные артисты России Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. Саунд-трек к фильму написал Василий Вакуленко (Баста).

Для тех, кто по тем или иным причинам не сможет посетить Фестиваль, предусмотрены трансляции его основных событий на сайте #ЧитайФестФольклор.

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