Литрес и Дом Гумилевых выпустили аудиоспектакль «Анна Ахматова: Бежецкий край»

23 июня исполняется 135 лет со дня рождения Анны Ахматовой. Специально к этой дате книжный сервис Литрес и Музейно-выставочный центр Дом Гумилевых выпустили совместный аудиоспектакль «Анна Ахматова: Бежецкий край». В нем оживают история любви Ахматовой и Гумилева, переживания Анны во времена Первой мировой войны и непростые отношения с близкими людьми. Озвученные голосами талантливых артистов, главные герои перенесут слушателей в начало прошлого столетия, позволив проследить путь поэта от первой встречи с её будущим мужем в 1905 году до болезненного прощания с Бежецком в 1921 году. Аудиоспектакль раскроет редкие и интересные факты о знакомстве поэтов, их чувствах и жизни в военное время.



Свои голоса главным героям подарили знаменитые актеры: Сергей Чонишвили озвучил рассказчика, Равшана Куркова — Анну Ахматову, Федор Рощин — Николая Гумилева, а Татьяна Бондаренко прочла реплики крестьянки.



«Николай Степанович и Анна Андреевна ― великие поэты. Удивительно, как две такие сильные творческие личности смогли существовать рядом, ведь обычно они сложно уживаются друг с другом. Неизвестно, кто на кого больше повлиял: Анна на Николая или же наоборот. Но можно точно сказать, что без их союза не родились бы стихотворения, которые мы знаем и которыми не перестаем восхищаться. Спектакль стоит послушать, чтобы узнать новые детали из их жизни и творчества, так как точек зрения на их существование огромное множество», — комментирует Сергей Чонишвили.



«Анна Ахматова ― воплощение образа женщины с несгибаемым волевым характером: она прошла через события Первой мировой войны, революции и блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. При этом Ахматова смогла сохранить в себе чуткость и утонченность мировосприятия, что нашло отражение в ее поэзии. Брак Анны с Николаем Гумилевым сложно назвать счастливым ― их отношения были противоречивыми, но чувственными и пылкими. Судьбы поэтов крепко переплетены, Ахматова после трагической гибели Николая продолжала посвящать ему стихотворные строки. Аудиоспектакль расскажет слушателям о судьбе стойкой женщины, творчестве и прошедшей эпохе», — отмечает Равшана Куркова.



«Аудиоспектакль «Анна Ахматова: Бежецкий край» стал первым для меня проектом, где я попробовал себя в озвучке. Я рад, что мне предоставили возможность воплотить голос Николая Гумилева, именно он вместе с Анной Ахматовой во многом сформировали российскую поэзию», — делится впечатлениями Федор Рощин.

Текст аудиопроекта создали писательница Юлия Кожева и директор и сооснователь Музейно-выставочного центра Дом Гумилевых Юрий Щегольков.