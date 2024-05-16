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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Легендарный спектакль «Потоп» в Театре «V»

editor
By editor
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потоп

«Потоп» по пьесе Х. Бергера – драматический одноактный спектакль, поднимающий вечные, фундаментальные вопросы: что есть жизнь? что есть любовь? и что происходит с людьми, внезапно осознавшими, что на «целую жизнь» остается всего несколько часов, замкнутое пространство и компания малознакомых людей: о чем они думают, чего по-настоящему хотят и о чем сожалеют?

Действие разворачивается в небольшом баре крупного американского города на берегу реки Миссисипи, где несколько постоянных посетителей пережидают внезапно начавшуюся бурю, которая перерастает в большое наводнение. Слухи о том, что плотина, сдерживающая реку, не выдержит и вода накроет весь город — подтверждаются обрывом телефонной линии и отключением электричества. Новость о неизбежной гибели разительно меняет поведение изолированных от мира людей, с которыми происходят удивительные метаморфозы: разделяемые множеством социальных преград (статусом, взглядами и даже открытой враждой друг к другу) они объединяются, заводят дружеские отношения, признают собственные ошибки и объясняются в любви. Но, на диалогические откровения, искренность и любовь — остаётся всё меньше и меньше времени: потоп приближается всё ближе и ближе… Каждый из героев, внезапно осознав конечность своего бытия, вдруг спешит раскрыть себя настоящего: свою душу, свою боль, свои мечты, которым видимо уже не суждено сбыться. И здесь происходит самое прекрасное — из замкнутого на себе эгоизма фокус внимания смешается на тех, кто рядом, герои словно просыпаются после долгого сна, длиною в жизнь, и начинают слушать, слышать, принимать и поддерживать друг друга. Неожиданный потоп внезапно срывает ярлыки: больше не нужны профессии и связи, идеологии, статусы и прошлые обиды — неважны, а значит нет соперничества, вражды, непонимания и предрассудков.

Но вот смогут ли герои спектакля, пережив хтонический ужас, не потерять обретенные знания и сохранить «единую цепь» — зрители московского театра «V» смогут узнать только в финале спектакля «Потоп».

Кстати, в советское время «Потоп» стал настоящей легендой благодаря постановке Евгения Симонова в театре Вахтангова в 1983 году, но потом, внезапно исчезнув со сцены, спектакль был незаслуженно забыт на несколько десятилетий и возрожден в Театром «V» в 2022 году. И что действительно важно, постановка не оставляет после себя тяжелого осадка, но при этом позволяет каждому зрителю сделать множество выводов о самых главных вещах в жизни.

В ролях: Ирина Манакина, Никита Недосек, Юрий Оленников, Сергей Штатнов, Татьяна Воронина.

потоп

потоп

потоп

потоп

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