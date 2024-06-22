Балет «Пушкин, сны после жизни» в Большом театре рассказывает о любви поэта

Главный режиссер Государственного театра классического балета и ВРИО художественного руководителя Иван Владимирович Василёв рассказывает о премьере балета «Пушкин, сны после жизни» на Новой сцене Большого театра:

– Эта постановка — обновленный вариант балета «Пушкин. Размышления о поэте» 1979 года. Новый балет получился совершенно не похожим на биографическое исследование. Это живой, эмоциональный взгляд на жизнь удивительного человека, в котором непостижимым образом слились российская и африканская кровь, спокойная мудрость и вспыльчивое безумство, нежнейшая любовь к жене и многочисленные увлечения. Вот почему на балах рядом с Пушкиным появляются такие персонажи как Бесёнок, Безумец и бунтарь Емельян Пугачев – антагонист императора. Несмотря на прочную историческую основу, либретто балета «Пушкин, сны после жизни» может удивить зрителей совершенно новым ракурсом.

Главное, что поражает в Пушкине – удивительная способность прочувствовать и передать гармонию вселенной. Именно эту способность удалось воплотить в музыке великому мелодисту Андрею Петрову. Во время знаменитого трио, где поэт прощается с женой и музой, душа всех зрителей таинственным образом воспаряет к небесам вместе со звуками арфы и скрипок.

Премьера балета приурочена сразу к двум юбилеям — 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, отмечаемому 6 июня, и 90-летию Наталии Касаткиной, которое она отметила бы 7 июня, если бы не ушла из жизни 13 марта.

Мы потеряли гениального художественного руководителя. Но после себя она оставила еще один спектакль, который стал ее последним шедевром. Она успела вложить частичку души в еще один балет. Теперь уже многим известно, что Наталия Дмитриевна была не только балетмейстером, но и поэтом. Государственную премию она получила вместе с мужем Владимиром Василёвым за стихотворное либретто оперы «Пётр Первый». Еще в 1981 году, когда они с Василёвым готовились к постановке в Кировском (ныне Мариинском) театре балета Андрея Петрова «Пушкин, размышление о поэте», была проведена серьёзнейшая научная работа по изучению первоисточников.

В старой версии спектакля стихи Пушкина в Петербурге читал Олег Басилашвили, в Москве – Евгений Миронов. Но в новой версии балета мы удивим зрителя тем, что пушкинские слова будет произносить женщина. Да, в балете появляется новый персонаж, дочь Дантеса! Леония-Шарлотта Дантес де Геккерн. Она до безумия влюбилась в Александра Сергеевича и возненавидела отца за его убийство.

Хореограф-постановщик Сергей Белорыбкин отмечает, что главной темой балета станет вечная ценность — любовь:

– Во всех авторских спектаклях Владимира Василёва и Наталии Касаткиной прослеживается гимн любви. В «Ромео и Джульетте», несмотря на печальный конец, это любовь, продолжающая жить вечно, в «Сотворении мира» даже темная сторона показана с тонким юмором и теплотой, ведь любовь побеждает все. В «Пушкине» Наталия Касаткина старается погрузить нас во внутренний мир таланта, который без любви не стал бы гением-творцом. Во всех спектаклях дуэта прослеживается, что смерти нет, и любовь победит все. Ведь единственное, что нельзя отнять у человека — это веру, надежду и любовь.