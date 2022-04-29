Лицензия на креатив: Москва обучит креативных предпринимателей интеллектуальному праву

Осенью 2021 года правительство утвердило Концепцию развития творческих (креативных) индустрий до 2030 года, подготовленную Министерством культуры. К 2024 году планируется обеспечить переход к импортозамещению в творческих отраслях, экспорт креативных продуктов и услуг должен превысить импорт. Если в 2015 году, по данным НИУ ВШЭ, доля занятых в секторе составляла 5% от общего числа работающих, то к 2030 году ее предстоит увеличить до 12%. Вклад креативных индустрий в ВВП должен вырасти до 10%. Решение этих амбициозных задач, как и ответы на новые глобальные вызовы, невозможно без качественного образования, нацеленного на формирование бизнес-компетенций у креативных специалистов.

Интеллектуальная собственность — главный актив компаний новой экономики. Легальная монополия на результаты творческой деятельности позволяет мировым техногигантам зарабатывать миллиарды долларов, не имея ни заводов, ни нефтяных скважин. В России наиболее впечатляющий пример грамотного управления нематериальными активами демонстрирует анимационная отрасль: 40% выручки составляют лицензионные платежи за использование образов персонажей. Лунтик, Смешарики, Фиксики, Барбоскины, Матроскин и Дядя Федор, Гена и Чебурашка — одежда, игрушки, еда, канцелярские товары с их изображением стабильно пользуются высоким спросом. По данным журнала License Global, оборот мерчандайзинга создателей «Маши и Медведя» студии Animaccord в 2018 году составил $327,3 млн.

Однако извлекать ренту из исключительного права могут не только лидеры рынка, но и представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и даже самозанятые. Для того чтобы обучить их грамотно распоряжаться правами и зарабатывать на этом, Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP запустили совместный проект — первую в России школу интеллектуального права «Креатус». Это образовательный проект, позволяющий самозанятым москвичам, индивидуальным предпринимателям, представителям малого и среднего бизнеса города Москвы бесплатно обучиться современным методам управления интеллектуальными правами на творческую продукцию.

Программа стартовала 23 апреля. Она ориентирована на представителей арт-индустрии, исполнительских искусств, музыки, кино и анимации, рекламы, индустрии компьютерных игр и программного обеспечения, архитектуры и дизайна, моды, издательского бизнеса. Слушатели получат как общее представление об интеллектуальной собственности и принципах ее оборота в цифровой среде, так и знания о нюансах управления интеллектуальными правами в каждой конкретной индустрии.

Руководитель Креативной лаборатории «Территория дизайна», член экспертного совета ЦСИ «Винзавод» Майя Свистухина не сомневается в том, что возможность обучения основам права и экономики — насущная потребность профессионального сообщества в сфере творческих индустрий: «С 2021 года на «Винзаводе» существует “Центр услуг для креативного бизнеса” (ЦУБ). Это консультационный центр, где творческие предприниматели могут узнать о релевантных мерах поддержки, а также получить консультацию по организации и ведению бизнеса в режиме службы одного окна. В том числе благодаря этому проекту мы выявили огромную потребность в знаниях об интеллектуальной собственности, основе любой креативной деятельности». Эксперт убеждена, что «Креатус» позволит монетизировать интеллектуальную собственность и, как следствие, стимулирует развитие столичного креативного сектора.

Креативные индустрии могут стать локомотивом, который позволит российскому бизнесу избежать стагнации, считает председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева: «Креативные индустрии, частью которых является анимация, бурно развиваются во всем мире, увеличивая свою долю в ВВП многих стран, и Россия здесь не исключение. В частности, если говорить про анимацию, то это одна из самых активно растущих отраслей креативной сферы. Только за последние десять лет суммарный объем производства всех отечественных анимационных студий увеличился втрое! Безусловно, в ближайшие годы развитие анимации и других креативных индустрий будет требовать все больше квалифицированных кадров, а также создания необходимой инфраструктуры. При этом в сфере образования необходимо совершенствовать не только профильные профессиональные направления, но и сделать дополнительный упор на обучение в сфере интеллектуального права. Креативные индустрии создают множество сложных продуктов на стыке различных отраслей, поэтому в ближайшие годы потребуется создание новых механизмов регулирования, а также наработка практики в этой области. В связи с этим открытие школы “Креатус” — важный шаг со стороны городских властей по поддержке и развитию креативных индустрий, который мы, безусловно, приветствуем».

Управляющий партнер ZVONKO Group и исполнительный директор ZVONKO digital Дмитрий Коннов отметил, что в последние пару месяцев знания об особенностях оборота интеллектуальных прав стали конкурентным преимуществом креативного предпринимателя: «Нашу страну покинули иностранные стриминг-платформы, а российские авторы столкнулись с проблемами при получении роялти из-за границы. Стриминговые платформы начали сталкиваться с отзывом лицензий на контент. Лейблы — с убытками из-за невозможности доставить фонограммы на цифровые витрины. Эта ситуация требует максимально грамотных и точных решений в области управления интеллектуальной собственностью».

Дмитрий Коннов подчеркнул, что пока нельзя дать универсальный рецепт развития в новых условиях, однако качественное и ориентированное на практику образование в области интеллектуального права позволит предпринимателю определять индивидуальную стратегию, отвечающую вызовам времени: «Российский музыкальный рынок трансформируется со скоростью Флэша, и составить мануал о том, как себя вести и адаптироваться к нему, сейчас невозможно. Тем не менее у творцов есть интеллектуальная собственность, на которой при должных знаниях и умениях можно заработать. И как раз об этом могут рассказать специалисты школы интеллектуального права».

Все возможности занять освободившиеся ниши рынка в процессе импортозамещения есть и в сфере промышленного дизайна. Отечественные специалисты, проектирующие мебель, посуду, текстиль и другие предметы повседневного пользования, давно и успешно продвигают свою продукцию.

Основатель «Смирнов Дизайн (SmirnovDesign)» Сергеей Смирнов полагает, что вместе с тем без углубленных знаний об интеллектуальной собственности успех невозможен: «Чтобы взять заданную планку и обеспечить рост своему предприятию, нужно получить качественное образование в сфере интеллектуальных прав и творческой коммерции. Очень важно, что в “Креатусе” можно овладеть кросс-индустриальными знаниями. Все секторы рынка пересекаются и дополняют друг друга. Я это знаю по собственному опыту, ведь дизайн — как раз та самая креативная индустрия, участвующая в развитии любого бизнеса».

Основной актив «Креатуса» — его лекторы. Среди преподавателей школы — ведущие российские эксперты сферы интеллектуально права. Это эксперты, участвовавшие в подготовке важнейших отраслевых законов, а также консультанты-практики, за плечами которых сотни сложных судебных процессов, масштабных сделок, государственных реформ. Среди них — директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, основатель центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw Руслан Гацалов, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Авакян, доцент Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Константин Леонтьев, управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина, генеральный директор компании IPCodex Наталья Полианчик, консультант по юридическим вопросам, патентный поверенный РФ № 1507 Юрий Яхин, генеральный директор правового бюро «Омега» Геннадий Уваркин.

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