В Третьяковской галерее состоится VII Международный фестиваль камерной музыки VIVARTE

VII Международный фестиваль камерной музыки VIVARTE пройдет с 27 по 29 мая 2022 года в Третьяковской галерее. В этом году он посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева — первооткрывателя талантов, гения, повлиявшего на вкусы зрителей, моду, театральное и изобразительное искусство прошлого столетия и во многом определившего восприятие русской культуры на Западе. По сложившейся традиции все три фестивальных вечера состоятся в пространстве Врубелевского зала.

Фестиваль организован культурно-благотворительным фондом «U-Art: Ты и искусство» Иветы и Тамаза Манашеровых и Государственной Третьяковской галереей. Арт-директор фестиваля — заслуженный артист России, виолончелист Борис Андрианов.

На открытии фестиваля, 27 мая, состоится премьерный показ спектакля по пьесе Марии Дружининой «Завтрак с Дягилевым» с участием Григория Служителя, Вадика Королёва и других артистов. Актеры воссоздадут историю рождения, расцвета и заката творческого объединения «Мир искусства», рассказанную от лица его основателей и их сподвижников: Сергея Дягилева, Льва Бакста, Александра Бенуа, Валентина Серова, Зинаиды Гиппиус.

В спектакле прозвучит оригинальная музыка, написанная гитаристом и аранжировщиком Максом Ротшильдом. В программе фестиваля впервые появится театральный формат, кроме того, концерты будут сопровождаться «выставкой одной картины» из собрания Галереи. Кураторы проекта представят афишу «Русских балетов Сергея Дягилева», театральный эскиз и уникальный костюм к опере «Золотой петушок», а также расскажут об их истории.

Программа второго концерта, который пройдет 28 мая, составлена из произведений композиторов, в той или иной мере сотрудничавших с Дягилевым в Париже. Первое место в ряду его постоянных творческих партнеров и единомышленников принадлежит Игорю Стравинскому, с именем которого связаны революционные прорывы в музыкальном театре, самые громкие скандалы и величайшие триумфы «Русских сезонов». Другой значимый для Дягилева автор — Николай Римский-Корсаков, чьи сочинения многократно появлялись в афишах «Русских сезонов». Охотно сотрудничал Дягилев и с современными французскими композиторами, в частности, из группы «Шестерка». Среди композиторов-новаторов, не писавших для театра, Дягилев высоко ценил Александра Скрябина и содействовал исполнению его симфонической музыки в Париже. В концерте принимают участие Яна Иванилова (сопрано), Пётр Лаул (фортепиано), Елена Ревич (скрипка), Анна Кошкина (виолончель), Павел Стёпин (контрабас), Екатерина Мочалова (домра), Малика Мухитдинова (флейта), Ольга Томилова (гобой), Игорь Фёдоров (кларнет), Андрей Шамиданов (фагот) и Алексей Серов (валторна).

Заключительный день фестиваля, 29 мая, откроет соната Антонио Вивальди — итальянского композитора родом из Венеции, города, сыгравшего исключительную роль в судьбе Дягилева. Продолжат программу три произведения для гитары соло, написанные композиторами из разных стран, каждый из которых сотрудничал с дягилевской труппой: это испанец Мануэль де Фалья, французы Жорж Орик и Дариюс Мийо, а также Сергей Прокофьев.

Завершающим аккордом фестиваля прозвучит знаменитый этюд для 23 солирующих струнных «Метаморфозы» Рихарда Штрауса, с которым Дягилев работал в 1910-е годы. В концерте примут участие Елена Ревич (скрипка), Павел Романенко (альт), Борис Андрианов (виолончель), Павел Стёпин (контрабас), Дмитрий Илларионов (гитара), Ольга Томилова (гобой), Игорь Фёдоров (кларнет) и другие.

Фестиваль VIVARTE откроет череду дягилевских событий в Государственной Третьяковской галерее. Осенью 2022 года музей отметит юбилей знаменитого импресарио выставкой «Дягилев. Генеральная репетиция». Проект станет «генеральной репетицией» именного зала Дягилева, который планируется открыть в постоянной экспозиции Новой Третьяковки. В этом зале будут представлены эскизы костюмов и декораций, часть из которых покажут впервые, редкие фотографии артистов балета и сцен из спектаклей. Центром экспозиции станет коллекция уникальных костюмов по эскизам Льва Бакста, Николая Рериха и других художников для «Русских балетов Сергея Дягилева» и декорация к одному из самых знаменитых спектаклей — «Половецким пляскам».

Сергей Дягилев родился 31 марта 1872 года, вырос в Перми, в доме, где регулярно проводились литературные и музыкальные вечера. Художественный критик, историк искусства, организатор выставок, один из основателей объединения «Мир искусства», более всего он известен как балетный антрепренер. Знаменитые «Русские сезоны» трансформировали европейскую музыкальную сферу, танцовщики и хореографы создали балет ХХ века, а поставленные ими спектакли до сих пор идут на сценах лучших мировых театров.

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