Лучшие новинки кино в мае

В мае на IVI можно будет найти много свежих фильмов и сериалов, от оригинальных хорроров до спортивных драм и турецких сериалов о любви. Рассказываем, что и когда можно посмотреть в мае.

«Финник»

Озорной домовой по имени Финник и отважная девочка Кристина объединяются в невероятный детективный дуэт, чтобы спасти целый город от таинственной угрозы. Яркая и добрая семейная анимация о дружбе и близости чуда от создателей «Смешариков». Зрителей ждёт захватывающее расследование, полное юмора и приключений, в компании обаятельного волшебного героя.

29 апреля – «Квартиранты»

Большое семейство Жумабаевых переехало в город из маленького аула несколько лет назад. Все они до сих пор скитаются по съемным квартирам, накопить денег на собственное жилье у них не получается. И вот наконец, казалось бы, семье повезло, ведь муж дочери собирается подарить квартиру, но глава семейства Кенесбай Жумабаев оказался слишком принципиальным, он отказался и заявил, что его любимая дочь не товар. Это решение и приведет к тому, что две семьи будут уживаться в одном доме, постоянно попадая в смешные и нелепые ситуации.

8 мая – «Минари»

Семья корейских иммигрантов с двумя детьми в 1980-х годах переезжает из Калифорнии в Арканзас. Глава семейства решил заняться фермерством и купил тут участок земли, но жизнь готовит новые трудности для семьи. Фильм получил несколько номинаций на Оскар и забрал награду за лучшую роль второго плана.

10 мая – «Тихая ночь»

Несколько любящих пар, одну из которых сыграли Кира Найтли и Мэттью Гуд, собираются под одной крышей в самую волшебную ночь в году. Дети распаковывают рождественские подарки, взрослые накрывают большой стол, предаются воспоминаниям и неожиданным откровениям. А еще все они знают, что мир обречен. Не в далеком будущем – уже сейчас. «Самая волшебная ночь» станет для них последней. Можно ли подготовиться к концу света? Улыбки становятся все более нервными, веселье – натянутым, а самообладание может в любой момент разбиться вдребезги.

12 мая – «Прятки»

Ной – успешный бизнесмен с багажом семейных секретов. Он отправляется на поиски своего брата-изгоя – причины его давних кошмаров и неспокойной совести. Ной расследует серию опасных загадок и все ближе подбирается к шокирующей правде, ставящей под удар всех, кого он любит.

14 мая – «Одинокий волк»

Будущее слишком незначительно, чтобы о нем волноваться. Прошлое слишком темное, чтобы о нем вспоминать. Остается лишь жить одним днем. Каждое утро он садится за руль мусоровоза, чтобы сделать мир хотя бы немного чище, но однажды вечером он столкнется с другими нечистотами, заполнившими улицы города. Чтобы спасти тех немногих, кто ему еще дорог, он снова должен взять оружие в свои руки. Главные роли исполнили Эдриан Броуди и Гленн Флешлер.

16 мая – «Как убили Джона Кеннеди»

Документальный фильм-расследование знаменитого режиссера Оливера Стоуна о самом знаменитом и шокирующем политическом убийстве в истории США. Используя рассекреченные документы, Стоун пытается распутать таинственный смертельный заговор вокруг президента Джона Кеннеди, застреленного в машине на улице 22 ноября 1963 года.

16 мая – «Дневник воспоминаний»

Молодой и популярный певец Чон У-джин страдает из-за уникальной особенности своей памяти – он просто не может ничего забывать. Однажды он сближается с девушкой Хэ-су, у которой противоположный недуг: она каждый месяц теряет воспоминания обо всем, что было раньше.

17 мая – «Вальдо»

Чарли Вальдо, роль которого исполнил Чарли Ханнэм, долгие годы служил в полиции, но оказался втянут в масштабный скандал, после которого уволился и стал отшельником. Однажды бывшая возлюбленная Вальдо просит его вернуться к работе, и он приезжает в Лос-Анджелес, чтобы расследовать запутанное дело в качестве частного детектива. Алистер Пинч, сыгранный Мэлом Гибсоном, – эксцентричный актер популярного телешоу, который много пьет. Пинча обвиняют в убийстве жены, и задача Вальдо – разобраться в произошедшем и докопаться до правды любой ценой.

26 мая – «Запретная любовь»

После смерти любимой жены 11 лет назад, Аднан изолировал себя от светской жизни и ведет уединенную жизнь со своими любимыми детьми: дочерью Нихаль и сыном Бюлентом. Вместе со своей семьей он живет в одном из знаменитейших особняков

Стамбула, в окружении опытной полу-француженки няни и племянника Бехлюля. Но жизнь всегда готовит новые сюрпризы, ведь все в один миг меняется после знакомства с юной Бихтер. Аднан влюбляется в молодую девушку, как в старые добрые времена.

27 мая – «Мегрэ и таинственная девушка»

Комиссар Мегрэ расследует жестокое убийство в центре французской столицы. Жертва – таинственная девушка, о которой ничего не известно. Никаких улик на месте преступления, у следствия нет зацепок, но опытный детектив Мегрэ не то, кто бросает сложные дела и позволяет убийцам уйти безнаказанными. Судьба неизвестной девушки не дает ему покоя.

30 мая – «В ожидании солнца»

Мать Демет живет с дочерью Зейнеп проживают в небольшом городке Гельязы, который больше похож на деревню. У них есть свой маленький магазинчик, который практически не несет доходов. Но однажды это жалкое сосуществование прерывается, когда давняя подруга матери Жале делает им предложение. Жале – преподаватель в престижном университете Стамбула. Она предлагает Демет и Зейнеп переехать к ней. Мать, мечтая дать дочери хорошее образование, идет на этот шаг, и они с дочкой переезжают в Стамбул. Одну из главных ролей исполняет звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин.

30 мая – «В чем вина Фатмагюль?»

Деревенская девушка Фатмагюль мечтает о счастливой жизни. Она помолвлена с рыбаком по имени Мустафа. В это же время происходит помолвка у сына Решата Яшарана — Селима и дочери государственного чиновника — Мельтем. На ней присутствуют также двоюродный брат Селима Эрдоган и их друзья детства Вурал и Керим, единственный из бедной семьи. Ночью, волей несчастного случая, Фатмагюль, которая проводила жениха в море, пересечётся с этими тремя богачами, которые изнасилуют её. Чтобы замять дело Яшараны, просят бедного друга Керима жениться на Фатмагюль. Керим соглашается, чтобы спасти друзей, но влюбляется в Фатмагюль и решает помочь ей наказать Яшаранов. Вот только вернувшийся рыбак Мустафа намерен отомстить Кериму, да и Яшараны не хотят, чтобы их преступление придали огласке.

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