Лолита Милявская о своих первых съемках в фильме

Певица Лолита впервые снялась в сериале! С какими трудностями артистка столкнулась на съемочной площадке? Правда ли по условиям контракта ей было запрещено менять внешность? Почему звезда не любит пользоваться косметикой? И какие духи она предпочитает?

В этом году певица Лолита отметит юбилей, знаменитой артистке исполнится 60 лет. Но она совершенно не ощущает свой возраст. Звезда с удовольствием демонстрирует фигуру в откровенных нарядах, украшает тело временными рисунками. На одном из недавних концертов знаменитость блистала в длинном черном платье с глубоким декольте и тату на шее.

«Сколько уже мужчин попадало штабелями сегодня? Вы у груди спросите! Слушайте, ну не на грудь же клюют нормальные люди», - шутит Милявская.

Лолита говорит, провокационные наряды - это лишь один из ее многочисленных секретов обольщения. Звезда была официально замужем пять раз, она уверена, мужчин привлекает не только внешность, но и запах. Артистка предпочитает насыщенный парфюм, который надолго запоминается.

«Я из тех женщин, которые любят шлейф в лифте. И когда мне говорят, что это неприлично, я всегда отвечаю, что это лучше, чем запах мочи. Я в разных лифтах была, и до меня там разные люди ездили, и они пахли потом. А когда я выхожу, после меня точно шлейф будет какого-нибудь аромата. Главное, чтобы не было аллергии», - считает артистка.



Певица рассказала, дома у нее огромная коллекция духов. Некоторые ей совершенно не нравятся, но она хранит их из-за красивого флакона.

«В некоторых уже даже осадок появился. Какие-то еще до 2000 года появились, что-то с института сохранила. Тогда каждая бутылочка на вес золота бала – огромный кусок стипендии. А потом пошло: одна бутылочка, другая. В некоторых поэтому уже и осадок. В туалете побрызгаю, чуть-чуть оставлю, чтобы бутылочки не пустые стояли», - рассказывает певица.

А вот с косметикой артистка не дружит. Лолита признается, что собраться на мероприятие ей помогает команда профессионалов. Ведь она толком не умеет краситься и часто теряется в новинках для макияжа.

«То намажу не то, неправильно. Вот эта штука для удлинения ресниц красится до туши, а это база – наносится перед тоном, а я все делала наоборот», - вспоминает артистка.

К тому же у Лолиты аллергия на многие косметические средства. Поэтому дома она предпочитает использовать только базовый уход.

«Вот я сейчас сняла ресницы, у меня на туши аллергия кроме одной. Это единственная тушь, которой я пользуюсь», - рассказывает Лолита.

Однако недавно певице пришлось на месяц прекратить вообще все эксперименты с макияжем. Ее пригласили сняться в сериале, где по условиям контракта она не могла менять прическу, цвет помады и делать бьюти-процедуры по омоложению.

«Мне ничего нельзя было менять. Даже цвет лака был один и тот же. Если мне надо было перекрывать для чего-то, какой-то другой работы, мне перекрывали. Туда я приходила, предъявляла ногти гримерам и говорила: «Девочки, смотрите, у меня все соответствует!» - комментирует свой первый актерский опыт Милявская.

Лолите досталась роль любовницы женатого мужчины. Певица очень рада, что обошлось без постельных сцен.

«У меня не было сцены ради сцены. Эротическая не имеет смысла. Она должна быть знаковая. Там, где молодежь, красивые тела, с ними это должно было произойти. А у меня что? Старый пень, жена, и я такая же. В общем тут давно уже все успокоились», - иронизирует артистка.

Вместе с Милявской в картине приняли участие Светлана Ходченкова, Алексей Макаров и другие звезды. Артистка сильно нервничала и боялась подвести более опытных коллег.

«Это большая серьезная драматическая работа. И спуску мне не давали, никаких поблажек, никаких преференций», - уверяет Лолита.

Певица рассказала, за звонок телефона его владельца могли спокойно выставить с площадки.

«Идеальный порядок, абсолютное знание профессии. Самое главное - ты должен аккумулироваться. Не до твоих внутренних переживаний: ой, я первый раз снимаюсь, ой, да простите меня… Там это не проходит, там можно было вылететь даже при том, что материал, например, отснят», - делится артистка.



Однако опыт съемок Лолите понравился. Теперь она ждет, как ее сериальный дебют оценят зрители. А сама готовится к большому юбилейному концерту.

Зная эпатажную натуру певицы, поклонникам остается только гадать, чем на этот раз их удивит именинница.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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